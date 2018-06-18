Alan Adı Kavgasında Silahlar Konuştu

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Sherman Hopkins Jr. isimli 43 yaşındaki bir adam, 26 yaşındaki bir genci, bir alan adını kendisine vermesi için silahla tehdit etti. Ethan Deyo isimli genç, alan adını ücretsiz şekilde vermek istemeyince kavga çıktı ve Hopkins, silahını ateşleyerek, genci göğsünden vurdu.

Domain ya da alan adlarının satılmaya başlamasından sonra birçok kişi, ileride değerli olacağını düşündükleri adresleri almaya başlamışlardı. Satın alınan adreslerse çeşitli mecralar üzerinden yüksek fiyatlara satışa çıkarılmış ve alan adı işi tam bir pazara dönüşmüştü. Buna rağmen alan adlarına dair tartışmalar ve tartışmalardan doğan dava süreçleri, yükselen fiyatlardan sonra artmıştı.

Yaşanan anlaşmazlıklar arasında en ilginciyse birkaç gün önce yaşandı. 43 yaşındaki Sherman Hopkins Jr. isimli bir adam, satın alamadığı alan adını ele geçirmek için silaha başvurdu. 26 yaşındaki Ethan Deyo’nun evini silahla basan Hopkins, “doitforstate.com” adresini kendisine vermesini için Deyo’yu tehdit etti. Deyo’nun kafasına silah dayanan çılgın adam, yanında getirdiği şok cihazını da kullanmaya çalıştı. Buna rağmen Deyo, Hopkins’e saldırıp, elindeki silahı almaya çalıştıysa da silahı ateşleyen Hopkins, Deyo’yu göğsünden birkaç kere vurdu. Göğsüne gelen mermilere rağmen hayatta kalmayı başaran Ethan Deyo, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken, Sherman Hopkins tutuklanarak cezaevine götürüldü. Silahı ateşleyen adamın 20 yıl hapis cezası almasının beklendiği söylenenler arasında yer aldı.

İlk bakışta çok önemli gibi görünmese de “Do it for state”, Iowa State Üniversitesi öğrencileri arasında çokça kullanılan bir söz öbeğiydi. Öğrenciler, üniversite sırasında yaptıkları çılgınlıkları bu hashtag ile paylaşırlarken, yine aynı isimle açılmış bir Twitter adresi, yaklaşık 50 bin takipçi kazanmayı başarmıştı.