Alan Wake 2 Çıkış Tarihi Belli Oldu

Yakın zamanda duyurusu gerçekleşen ve oyuncuları heyecanlandıran Alan Wake 2 hakkında yeni gelişme yaşandı. The Game Awards 2021 etkinliğinde duyurulan oyundan yaklaşık 2 senedir haber alınamıyordu. Bugün yaşanan bir gelişmede ekipteki ses aktörlerinden biri, oyunun çıkış tarihini sızdırdı.

Henüz geliştirici firma Remedy'den bir açıklama gelmese de Alan Wake ses aktörü Matthew Poretta, katıldığı bir röportajda oyunun planlanan çıkış tarihini açıkladı.

Alan Wake 2 Ne Zaman Çıkacak?

Monsters, Madness and Magic isimli bir kanalın gerçekleştirdiği röportajda geliştirilmekte olan oyun hakkında bilgiler paylaşan Poretta, Alan Wake 2'nin 2023 yılı ekim ayında çıkmasının planlandığını söyledi.

Röportajda, "Ekim ayında çıkması gerekiyor, şu anda üzerinde çalışıyoruz. Aslında, geçen hafta Finlandiya'daydım, Remedy şirketinin olduğu yerde, harika insanlar." diyen Poretta, Remedy'nin geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamayla tutarlı bir tarih belirtiyor.

İlginç yapısı ve mekanikleriyle dikkat çeken korku-aksiyon oyunları arasında gösterilen Alan Wake, serinin ikinci oyunuyla birlikte devam edecek. Ayrıca Remedy geçtiğimiz aylarda yine kendileri tarafından geliştirilen Control ve Alan Wake'in aynı evrende geçtiğini doğrulamıştı.

Alan Wake 2'nin hikayesi hakkında henüz neredeyse hiçbir detay bulunmuyor. Ancak bu doğrulama sonrasında iki oyun arasında hikayesel bağlantılar yaşandığına şahit olabiliriz.