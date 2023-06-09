Alan Wake II Oynanış Videosu Paylaşıldı

Remedy Entertainment'ın kreatif direktörü Sam Lake, Alan Wake 2'nin oynanış tanıtımı için sahne aldı.

Yepyeni fragman, oyunun iki kahramanı Saga Anderson ve Alan Wake'in ham oynanışını gösteriyor. Atlama korkuları, kaynak yönetimi, soruşturma ve tehditkar geyik kafalı düşmanlarla dolu oyunun 17 Ekim'de çıkması bekleniyor.

Alan Wake 2 Oyununun Hikayesi

Hikaye Kuzeybatı Pasifik’in ortasında yer alan Bright Falls adlı küçük bir kasabada geçiyor. Bir dizi ayin sonrasında işlenen cinayetler için görevlendirilen FBI ajanı Saga Anderson, zorlu vakaları çözmekte başarılıdır ve bu sefer de Bright Falls’taki cinayetleri araştırmak için görevlendirilir. Ancak, Anderson’ın elindeki vaka, gerçekliğin ötesinde kalan olaylarla dolu bir korku hikayesine dönüşür.

Alan Wake ise dünyamızın ötesinde bir kabusa sıkışmıştır ve gerçekliği şekillendirmek için karanlık bir hikaye yazmak zorundadır. Bu süreçte, Wake hem akıl sağlığını korumaya çalışmakta hem de kötülükle mücadele etmektedir. Anderson ve Wake’in yolculukları iki farklı gerçeklikte geçse de, kalpleri birbirine bağlıdır ve dünyalarına etki eden tekrarlanan unsurları yansıtmaktadır.