Alan Wake 2 ve Assassin's Creed Mirage Fiyatı Daha Çıkmadan Zamlandı!

Gollum Oyunu Yerden Yere Vuruluyor: Yapımcı Özür Diledi

Shadow of War ve Shadow of Mordor'un ardından bir süredir Yüzüklerin Efendisi evrenine dair hikayeli oyun bekleniyordu. Yakın zamanda duyurulan ve ilginç konseptiyle oyuncuların ilgisini çekmeyi başaran The Lord of the Rings:Gollum, yakın bir zamanda çıkış yaptı.