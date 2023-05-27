Alan Wake 2 ve Assassin's Creed Mirage Fiyatı Daha Çıkmadan Zamlandı!

Ekonomik durumun ve döviz kurlarının etkisi elbette oyun sektörünü de etkiliyor. Son dönemde gerek Steam gerek diğer platformda sayısız oyunun zamlandığına şahit olsak da artık bu zamlara ön sipariş zamları da dâhil olmaya başladı.

Geride bıraktığımız süreçte belirlenen ön sipariş fiyatının kısa sürede arttığı birkaç oyun, oyuncularda oyunlar ön siparişe açılır açılmaz satın alma gereği algısı oluşturmaya başladı. Öyle ki bu fiyatlar ya firma tarafından kasten ya da hatalı bir şekilde yanlış fiyattan satışa sunuluyor ve kısa sürede düzeltiliyor.

Son günlerde bu kervana iki oyun daha katıldı. PlayStation Showcase sunumu sonrası Epic Games'te ön siparişe açılan Alan Wake 2, 322 TL fiyat etiketine sahipken, Assassin's Creed Mirage ise 329 TL fiyat etiketine sahipti.

Alan Wake 2 ve Assassin's Creed Mirage Ön Sipariş Fiyatları Zamlandı!

Birçok oyuncu bu fiyatların aynı kalmayacağını öngörerek ön siparişlerini vermiş olsa da tıpkı daha öncekiler gibi bu iki oyunun ön sipariş fiyatı da çok geçmeden düzeltildi.

Alan Wake 2, fiyat değişikliği sonrası 599 TL'ye yükselirken, Assassin's Creed Mirage ise 849 TL oldu. Oyunları ilk belirlenen fiyatlardan ön sipariş geçenlerin oyunları ise kütüphanelerinde kalmaya devam edecek.

Peki siz ilk belirlenen fiyatlardan ön sipariş verdiniz mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.