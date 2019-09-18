Alan Wake PS4, Switch ve Xbox One için Hazırlanıyor Olabilir

Bildiğiniz gibi Remedy Entertainment iki aşamalı olarak Alan Wake serisinin haklarını Microsoft'tan almıştı. İlk olarak Nisan ayının başlarında PAX East 2019 etkinliği sırasında İletişim Yöneticisi Thomas Puha tarafından yapılan açıklama ile Alan Wake fikri mülküyetinin satın alındığını öğrenmiştik.

Geçtiğimiz Temmuz ayında ise Global Newswire sitesi üzerinden bir paylaşım yapan Finlandiya menşeli stüdyo, yayınlanmış olan oyunların telif haklarından elde edilen gelir ile Alan Wake oyunlarının yayın haklarını satın aldıklarını duyurmuştu. Bir diğer deyişle serinin tüm kontrolü artık Remedy Entertainment'ın eline geçmiş oluyor. Haliyle de bu halihazırda satışta olan oyunların PC ve Xbox 360 dışındaki diğer platformlara gelip gelmeyeceğini merak etmemize neden olmuştu. Alan Wake oyununun diğer platformlara getirilmesi için gizliden bir çalışma yürütülüyor olabilir.

ResetEra sitesinden T002 Tyrant isimli kullanıcının gözüne takılan bir detaya göre, Virtuos Games stüdyosunun Baş Yazılım Mühendisi'nin LinkedIn profilinde PlayStation 4, Switch ve Xbox One için AAA bir oyunun yeniden yapım versiyonunun üzerinde çalışıldığına dair bir bilgi yer alıyor.

Virtuos Games stüdyosunun geçmişine baktığımızda, Quantum Break oyununun geliştirilmesinde Remedy Entertainment stüdyosuna yardımda bulunduklarını söyleyebilir. Bu tabii ki kesin olarak bir sonuca varmada etkin rol oynamıyor ama henüz duyurusu yapılmamış olan bu AAA aksiyon-macera oyununun ister istemez Alan Wake olabileceği yönünde bir "Acaba?" dememize neden olmuyor değil.

Bu söylenti elbette Remedy Entertainment ve Virtuos Games stüdyolarının kulağına gidecektir ama teyit veya yalanlama için hemen bir geri dönüş yapmayabilirler. Diğer yandan ise serinin hakları artık Microsoft cephesinde olmadığı için bu söylentinin gerçek çıkması çok da büyük sürpriz olmayacaktır diye düşünüyoruz. Gelişmeler için takipte olacağız.