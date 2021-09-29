Alan Wake Remastered 4K oynanış videosu paylaşıldı. Yayımlanan video, Alan Wake'in yenilenmiş sürümü hakkında bilgi sahibi olmamıza olanak sağlıyor. Oynanış videosuna ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Alan Wake Remastered 4K Oynanış Videosu Neler Sunuyor?

Remedy Entertainment, geçtiğimiz haftalarda Alan Wake'in yenilenmiş sürümü üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu. Remastered sürümünün 2010 yılında çıkışını gerçekleştiren yapımın sahip olduğu deneyimi sunacağı belirtilmişti.

Başarılı korku oyununun remastered sürümünün 4K çözünürlüğü destekleyeceği açıklanmıştı. IGN tarafından Alan Wake Remastered 4K oynanış videosu yayımlandı. Oynanış videosuna baktığımızda merak içerisinde beklenen Alan Wake'in yenilenmiş sürümünün başarılı grafiklere sahip olduğunu görüyoruz.

Yayımlanan video doku kalitesi, aydınlatma ve çözünürlük konularında büyük bir iyileşmenin yaşandığını gözler önüne seriyor. 7 dakika 10 saniye uzunluğundaki oynanış videosunu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Alan Wake Remastered Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: i5-3340 veya Ryzen 3 1200

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 960 ya da AMD RX470 (4 GB VRAM)

RAM: 8 GB veya üzeri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

Paylaşılan sistem gereksinimlerine göre oyunu minimum ayarda oynayabilmek için Nvidia GeForce GTX 960 ya da AMD RX470 ekran kartına sahip olması gerekecek. İşlemci tarafında ise i5-3340 veya Ryzen 3 1200 isteniyor. Bilgisayarınızda en az 8 GB RAM olması gerekecek.

Alan Wake Remastered Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşlemci: i7-3770 veya Ryzen 5 1400

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1060 ya da AMD 5600XT (6 GB VRAM)

RAM: 16 GB

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

Video oyununun önerilen sistem gereksinimlerine baktığımızda Inte i7-3770 veya Ryzen 5 1400 işlemcisinin istendiğini görüyoruz. Ekran kartı tarafında Nvidia GeForce GTX 1060 ya da AMD 5600XT isteniyor. RAM'in ise en az 16 GB olması gerekiyor.

Alan Wake Remastered Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Korku türünün başarılı örneklerinden bir tanesi olan Alan Wake'in remastered sürümü 5 Ekim 2021 tarihinde çıkışını gerçekleştirecek. Alan Wake Remastered isimli yapımın fiyatları şu şekilde: