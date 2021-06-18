Alan Wake Remastered ve Final Fantasy VII Remake Epic Games Store'da Göründü

Yaşanan sürpriz bir gelişme ile Alan Wake Remastered ve Final Fantasy VII Remake Epic Games Store'da sızdırıldı. Alan Wake yenilenerek geri dönmeye hazırlanırken, Final Fantasy VII Remake PC versiyonu ise yakın bir zamanda duyurulabilir.

Finlandiya menşeli geliştirici, son olarak 2019 yılında satışa sunulan Control ile karşımıza çıkmıştı. Oynanışı ve atmosferi ile dikkat çeken bu oyun, bir hayli övgüler almıştı. Peki stüdyo için sırada ne var? Bunu şimdilik elbette tam olarak bilmiyoruz, ama sıradaki oyunun duyurusu öncesinde araya bir Alan Wake Remastered girecekmiş gibi görünüyor.

Alan Wake Remastered ve Final Fantasy VII Remake, Epic Games Store'a Geliyor

Bildiğiniz gibi Remedy Entertainment, 2020 yılı içerisinde Alan Wake haklarını Microsoft’tan bütünüyle satın almıştı. Haliyle orijinal oyunun ve yan senaryolu Alan Wake’s American Nightmare’ın diğer platformlar için de yayınlanmasını ve en nihayetinde büyük bir özlemle beklenen Alan Wake 2 duyurusunu bekliyorduk. Şimdiye kadar müjdeli bir haber duyamamış olsak da, kapının kapatılmadığını biliyoruz. Bugün ise bunun ilk işaretini almış olabiliriz.

SteamDB sitesinin Epic Games Store tarafındaki muadili EpicData tarafından aktarılana ve aşağıdaki resimden de görebilebileceğiniz üzere, CloudSaveFolder alanı içindeki Remedy altında Alan Wake Remastered adı dikkat çekiyor. Söylenene göre ilk olarak HeronStaging adıyla eklenen bu oyuna ait girdinin 2019 yılı içerisinde oluşturulduğu ve ay içerisinde de güncellenmiş.

Öte yandan, Final Fantasy VII Remake ise ilk olarak geliştirici konumunda Square Enix ile Pineapple QA olarak keşfedilmiş. Girdilerinin incelenmesinin sonrasında ise yine yukarıdaki resimde gördüğünüz klasöre ulaşılmış. Bu klasörün 2020 yılında yaratıldığı ve yine bu ay içerisinde güncellendiği söyleniyor.

Final Fantasy VII Remake oyununun belirli bir süreliğine PlayStation konsollarına özel olsa da, en nihayetinde diğer platformlara da geleceği biliniyordu. Geçtiğimiz yılın başlarında oynanabilir demo dosyalarında PC kodunun bulunmuş, aynı yılın Nisan ayı içerisinde yayınlanan fragmanda da PC oynanış görüntülerine yer verilmişti. Her ne kadar bu süre Final Fantasy VII Remake Intergrade ile bir yıl daha uzatılmış olsa da, ilk etapta PC platformuna geleceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Şu an için ne Remedy Entertainment ne de Square Enix tarafından teyit veya yalanlama gelmiş değil ama sızıntıya bakılırsa, yakında heyecan verici duyurular ile karşımıza çıkılabilir. Gelişmeleri takipte olacağız.

Alan Wake Konusu

Hikaye olarak yeni bir eser ortaya koymakta zorlanan roman yazarı Alan Wake, bir ajan olan arkadaşı Barry Wheeler'dan aldığı tavsiye üzerine eşi Alice ile kısa süreli bir tatil için Washington eyaletindeki Bright Falls isimli küçük bir tatil kasabasına gidiyordu. Ne var ki, kötü niyetli bir varlığın ortaya çıkarak eşini kaçırması ile her şey kabusa dönüşüyordu. Romanlarında yer vermediği kadar gerilimli hale gelen olaylar karşısında Alan Wake olarak hem ortadaki gizemi çözmeye hem de eşini kurtarmaya çalışıyordu.

Final Fantasy VII Remake Konusu

Cloud Strife olarak Midgar şehrine geri döneceğimiz bu yeniden yapımda, eskiden Shinra şirketinin elit asker biriminin bir üyesi ama artık bir paralı asker olan ana karakterimiz, Avalanche isimli bir direniş grubuna yardımda bulunuyor. Ne var ki Shinra şirketine gezegeni tehdit eden entrikalarından dolayı yapılan cesurca baskın, Cloud ve ekip arkadaşları için farkında olmadıkları sonuçlar doğuruyor.