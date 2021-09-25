Alan Wake Remastered ve Orijinal Alan Wake Karşılaştırma (Video)

5 Ekim 2021'de çıkışını gerçekleştirecek olan Alan Wake Remastered'ın orijinal versiyonunun Xbox 360 kalitesi ile yenilenmiş halinin Xbox Series X'teki kalitesi karşılaştırıldı. Xbox YouTube kanalında yayımlanan video, video oyununun inanılmaz göz alıcı kalitesini çok net bir şekilde ortaya koymayı başardı.

Remedy Entertainment'ın ilk olarak Mayıs 2010'da Xbox 360 için piyasaya sürmüş olduğu video oyununun yıldızı, Red Dead Redemption'ın piyasaya sürülmesi ile aynı zamana denk geldiği için olabileceğinden daha az parladı ve bu da düşük bir performans sergilemesine yol açtı. O dönemde Bright Falls macerasına bir şans veren oyuncular, kendilerini bir anda video oyununun akıntısına kapıldığını fark etti.

Oyuncuların video oyununa yoğun ilgi göstermesine rağmen oyunla ilgili ne yazık ki uzun bir süre boyunca resmi bir adım atılmamıştı. Oyuncular karamsarlığa doğru sürüklenirken 2 yıl önce yeni bir umut doğdu: Remedy, Microsoft'tan haklarını yeniden aldı.

Oyuncular, Remedy tarafından atılan bu adımın ardından Alan Wake'in ne zaman geri döneceğini merak etmeye başladı ve geçen haftalarda yapılan duyuru ile Alan Wake Remastered resmen duyuruldu. Yenilenmiş sürümün yayıncılığını Epic Games üstlendi. Dolayısıyla oyun PC tarafında Epic Games Store'a özel olacak.

Alan Wake Remastered ve Orijinal Alan Wake Farkı Ne?

Alan Wake'in Xbox 360'taki sürümü ile yenilenmiş sürümü arasındaki en belirgin fark, yenilenmiş sürümün görsellik açısından yaklaşık 5 kat daha önde olması. Xbox tarafından paylaşılan yeni video da iki sürüm arasındaki görsel farklılıkları açık bir şekilde öne çıkarıyor.

5 Ekim 2021'de çıkacak olan yenilenmiş sürümün başka bir iyi tarafı da 2010'dan bu yana dünyanın en iyi korku oyunlarından biri olarak görülen Alan Wake'in yenilenmiş sürümü, 4K çözünürlük desteği sunması.

Son yapılan açıklamalarda video oyununun geliştirilme sürecinin neredeyse tamamlanmış olduğu ifade edildi. Remastered sürümünün 2010 yılında çıkışını gerçekleştirecek video oyunu ile aynı deneyimi sunacağı ifade edilse de yukarıda yer alan videodan da görülebileceği üzere yapılan iyileştirmeler sayesinde oyunun kasvetli havası daha da etkili hale geliyor. Bu da oyunun oyuncular üzerindeki etkisini iyice arttıracağı anlamına geliyor.