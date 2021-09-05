Alan Wake Remastered PlayStation ve Xbox için de Geliyor Olabilir

Alan Wake Remastered PlayStation ve Xbox konsolları için de satışa sunulacak olabilir. Ortaya çıkan yeni bir listeleme kafaları karıştırdı. Detaylar haberimizde.

Remedy Entertainment, 2020 yılı içerisinde Alan Wake haklarını Microsoft’tan bütünüyle satın almıştı. Haliyle orijinal oyunun ve yan senaryolu Alan Wake’s American Nightmare’ın diğer platformlar için de yayınlanmasını ve en nihayetinde büyük bir özlemle beklenen Alan Wake 2 duyurusunu beklemedeyiz.

Hatırlayacağınız üzere, geçtiğimiz aylarda EpicData sitesine yansıyan bir gelişmeye göre Epic Games Store veri tabanına Alan Wake Remastered’ın HeronStating adıyla eklendiğini ve Haziran ayı içerisinde de güncellendiği ortaya çıkmıştı. Bu da, 2010 yılından çıkan oyunun yenilenmiş sürümünün hazırlandığına dair bir işaret olmuştu.

Alan Wake Remastered PlayStation ve Xbox için Geliyor Mu?

Bu gelişmenin üzerinden çok fazla zaman geçmemiş iken şimdi de sektörün önemli isimlerinden Wario64 tarafından fark edilene göre Rakuten Taiwan isimli bir perakendeci, Alan Wake Remastered oyununu PlayStation 4, PlayStation 5 ve Xbox için listelemesine dahil etti. Dahası ise 5 Ekim 2021 tarihinde satışa sunulacağı söyleniyor.

Henüz Finlandiya menşeli geliştirici tarafından konuyla ilgili bir teyit veya yalanlama gelmiş değil. Ne var ki Windows Central sitesinin kaynakları üzerinden aktardığına göre hem listeleme hem de belirtilen tarih asılsız değil. Buna ek olarak, PC için de hazırlanmakta olan oyunun resmi duyurusunun da çok yakında gerçekleştirileceği de söylenmiş.

Bakalım Alan Wake Remastered duyurusu ne zaman gelecek? Şu anda gözümüz kulağımız Remedy Entertainment stüdyosundan yapılacak olan açıklamada. Gelişmeleri takipte olacağız.

Alan Wake Konusu

Hikaye olarak yeni bir eser ortaya koymakta zorlanan roman yazarı Alan Wake, bir ajan olan arkadaşı Barry Wheeler'dan aldığı tavsiye üzerine eşi Alice ile kısa süreli bir tatil için Washington eyaletindeki Bright Falls isimli küçük bir tatil kasabasına gidiyordu. Ne var ki, kötü niyetli bir varlığın ortaya çıkarak eşini kaçırması ile her şey kabusa dönüşüyordu. Romanlarında yer vermediği kadar gerilimli hale gelen olaylar karşısında Alan Wake olarak hem ortadaki gizemi çözmeye hem de eşini kurtarmaya çalışıyordu.