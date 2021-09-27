Alan Wake Remastered Sistem Gereksinimleri Açıklandı
Çok sayıda oyuncunun sabırsızlıkla beklediği Alan Wake Remastered sistem gereksinimleri ve grafik ayarları paylaşıldı. İşte korku oyununa dair tüm detaylar!
Alan Wake Remastered sistem gereksinimleri belli oldu. Peki, Alan Wake Remastered'ı sorunsuz bir şekilde oynayabilmek için hangi donanıma sahip olmak gerekiyor? Konuya dair merak edilen ayrıntılar haberimizde.
Alan Wake Remastered Sistem Gereksinimleri Neler?
Remedy Entertainment tarafından geliştilmekte olan Deatloop isimli video oyununun minimum ve önerilen sistem gereksinimleri açıklandı. Sistem gereksinimlerinin yanı sıra grafik ayarları da paylaşıldı. Peki, çok sayıda oyuncu tarafından sabırsızlıkla beklenen video oyununu oynamak için hangi bileşenlere sahip olmak gerekiyor?
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Alan Wake Remastered Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşlemci: i5-3340 veya Ryzen 3 1200
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 960 ya da AMD RX470 (4 GB VRAM)
- RAM: 8 GB veya üzeri
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
Paylaşılan sistem gereksinimlerine göre oyunu minimum ayarda oynayabilmek için Nvidia GeForce GTX 960 ya da AMD RX470 ekran kartına sahip olması gerekecek. İşlemci tarafında ise i5-3340 veya Ryzen 3 1200 isteniyor.
Alan Wake Remastered Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşlemci: i7-3770 veya Ryzen 5 1400
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1060 ya da AMD 5600XT (6 GB VRAM)
- RAM: 16 GB
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
Video oyununun önerilen sistem gereksinimlerine baktığımızda Inte i7-3770 veya Ryzen 5 1400 işlemcisinin istendiğini görüyoruz. Ekran kartı tarafında Nvidia GeForce GTX 1060 ya da AMD 5600XT isteniyor. RAM'in ise en az 16 GB olması gerekiyor.
Alan Wake Remastered Grafik Ayarları
- Ambient occlusion (Ortam Örtme): Evet (HBAO+ Nvidia Ambient occlusion teknolojisi)
- Çözünürlük: Numaralandırılmış çözünürlükler
- V-Sync: Açık/Kapalı. Oyunun konsol sürümünde ise v-sync açık olarak ayarlandı ve kapatma seçeneği yok
- HUD: Etkin/Devre Dışı
- Parlaklık
- Motion Blur: Etkin/Devre Dışı
- Film Grain: Etkin/Devre Dışı
- FOV: Kaydırıcı
Gelişmiş Ayarlar
- Grafik Kalitesi: Düşük/Orta/Yüksek/Özel
- Render Scale: Varsayılan olarak %100
- Anizotropik Filtreleme: Kapalı, 2x, 4x, 8x, 16x
- Gölge Kalitesi: Düşük, Orta, Yüksek
- Hacimsel Işık Kalitesi – Düşük, Orta, Yüksek
- Terrain Quality: Düşük, Yüksek
- Draw Distance: Slider
Alan Wake Remastered Çıkış Tarihi ve Fiyatı
Geçtiğimiz haftalarda duyurulan video oyunu 5 Ekim 2021 tarihinde çıkışını gerçekleştirecek. Oyunun PC sürümü Epic Games isimli dijital oyun mağazasında 49 TL fiyat etiketine sahip.
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