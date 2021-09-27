Alan Wake Remastered Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Alan Wake Remastered sistem gereksinimleri belli oldu. Peki, Alan Wake Remastered'ı sorunsuz bir şekilde oynayabilmek için hangi donanıma sahip olmak gerekiyor? Konuya dair merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Alan Wake Remastered Sistem Gereksinimleri Neler?

Remedy Entertainment tarafından geliştilmekte olan Deatloop isimli video oyununun minimum ve önerilen sistem gereksinimleri açıklandı. Sistem gereksinimlerinin yanı sıra grafik ayarları da paylaşıldı. Peki, çok sayıda oyuncu tarafından sabırsızlıkla beklenen video oyununu oynamak için hangi bileşenlere sahip olmak gerekiyor?

Alan Wake Remastered Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: i5-3340 veya Ryzen 3 1200

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 960 ya da AMD RX470 (4 GB VRAM)

RAM: 8 GB veya üzeri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

Paylaşılan sistem gereksinimlerine göre oyunu minimum ayarda oynayabilmek için Nvidia GeForce GTX 960 ya da AMD RX470 ekran kartına sahip olması gerekecek. İşlemci tarafında ise i5-3340 veya Ryzen 3 1200 isteniyor.

Alan Wake Remastered Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşlemci: i7-3770 veya Ryzen 5 1400

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1060 ya da AMD 5600XT (6 GB VRAM)

RAM: 16 GB

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

Video oyununun önerilen sistem gereksinimlerine baktığımızda Inte i7-3770 veya Ryzen 5 1400 işlemcisinin istendiğini görüyoruz. Ekran kartı tarafında Nvidia GeForce GTX 1060 ya da AMD 5600XT isteniyor. RAM'in ise en az 16 GB olması gerekiyor.

Alan Wake Remastered Grafik Ayarları

Ambient occlusion (Ortam Örtme): Evet (HBAO+ Nvidia Ambient occlusion teknolojisi)

Çözünürlük: Numaralandırılmış çözünürlükler

V-Sync: Açık/Kapalı. Oyunun konsol sürümünde ise v-sync açık olarak ayarlandı ve kapatma seçeneği yok

HUD: Etkin/Devre Dışı

Parlaklık

Motion Blur: Etkin/Devre Dışı

Film Grain: Etkin/Devre Dışı

FOV: Kaydırıcı

Gelişmiş Ayarlar

Grafik Kalitesi: Düşük/Orta/Yüksek/Özel

Render Scale: Varsayılan olarak %100

Anizotropik Filtreleme: Kapalı, 2x, 4x, 8x, 16x

Gölge Kalitesi: Düşük, Orta, Yüksek

Hacimsel Işık Kalitesi – Düşük, Orta, Yüksek

Terrain Quality: Düşük, Yüksek

Draw Distance: Slider

Alan Wake Remastered Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Geçtiğimiz haftalarda duyurulan video oyunu 5 Ekim 2021 tarihinde çıkışını gerçekleştirecek. Oyunun PC sürümü Epic Games isimli dijital oyun mağazasında 49 TL fiyat etiketine sahip.