Alan Wake Remastered Duyuruldu!

Alan Wake Remastered resmi olarak duyuruldu. Peki, bir dönemin popüler video oyununun yenilenmiş sürümü ne zaman çıkacak? Şimdiden merak içerisinde beklenmeye başlanan yapıma ilişkin tüm detaylar haberimizde.

Geçtiğimiz aylarda Alan Wake'in yenilenmiş sürümünün "HeronStating" adıyla Epic Games Store isimli dijital oyun mağazasına eklendiği ve haziran ayı içerisinde de güncellendiği ortaya çıkmıştı. Bu gelişme, yıllar önce çıkan popüler video oyununun yenilenmiş sürümünün hazırlandığını işaret etmişti.

Alan Wake Remastered Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Remedy Entertainment, Alan Wake isimli video oyununun yenilenmiş sürümünü resmi olarak duyurdu. Yenilenmiş sürümün yayıncılığını Epic Games üstlendi. Dolayısıyla oyun PC tarafında Epic Games Store'a özel olacak.

Başarılı korku oyununun remastered sürümünün 4K çözünürlüğü destekleyeceği açıklandı. Oyunun resmi çıkış tarihi henüz açıklanmadı fakat geçtiğimiz günlerde bir sızıntı yaşanmıştı. Söz konusu sızıntıya göre video oyunu 5 Ekim tarihinde çıkışını gerçekleştirecek.

Remastered sürümünün PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X / S ve PC platformları için geliştirildiği açıklandı. Oyunun geliştirme sürecinin neredeyse tamamlanmış olduğu belirtildi. Paylaşılan bilgilere göre remastered sürümünün 2010 yılında çıkışını gerçekleştiren yapımın sahip olduğu deneyimi sunacağı ifade edildi.

Çok sayıda oyuncuyu heyecanlandıran yenilenmiş sürüm ile ilgili henüz detaylı bir bilgi ve video paylaşılmadı. Çok yakında oyun ile ilgili daha fazla bilgi paylaşılacaktır ve bir video yayımlanacaktır.

Remastered sürümünün duyurulması ile birlikte devam oyunu beklenmeye başlandı. Remedy Entertainment'ın iki oyun üzerinde çalıştığı söylendi. Geliştirici ekibin üzerinde çalıştığı oyunlardan bir tanesinin AAA düzeyinde bir yapım olduğu, diğerinin ise daha küçük ölçekli bir proje olduğu belirtildi. Küçük projenin remastered sürümü olduğu, AAA oyununun ise Alan Wake 2 olduğu tahmin ediliyor.

Remedy Entertainment tarafından geliştirilen Alan Wake, ilk olarak 14 Mayıs 2010 tarihinde Xbox 360 platformuna çıkışını gerçekleştirmişti. Başarılı yapım, 16 Şubat 2012 tarihinde PC platformu için satışa sunulmuştu.

Alan Wake isimli başarılı video oyununun yenilenmiş sürümü hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu yapım ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.