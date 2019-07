Alan Wake Serisinin Hakları Artık Bütünüyle Remedy'de Olacak

Duyurulmasını büyük bir umutla beklediğimiz Alan Wake 2 için bugün bir umut ışığı yanmış olabilir. Remedy Entertainment, yaptığı açıklama ile serinin haklarının artık bütünüyle kendilerinde olduğunu müjdeledi.

Finlandiya menşeli geliştirici stüdyo, Global Newswire sitesi üzerinden yaptığı paylaşım ile halihazırda yayınlanmış olan oyunların telif haklarından iki buçuk milyon Euro kazandığını açıkladı. Aynı sayfada 'In relation to this, the publishing rights of Alan Wake games are reverted to Remedy' şeklinde bir cümle de yer alıyor. Bu cümlenin Türkçe meali 'Buna bağlı olarak, Alan Wake oyunlarının yayıncılık hakları Remedy'ye geri döndü'.

Alan Wake serisinde bir devam oyunu göremememizin en büyük nedeni bildiğiniz gibi yayıncılık haklarının Microsoft'un elinde olmasıydı. Finlandiya menşeli stüdyo yazılım devi onay verdiği takdirde kendilerinin Alan Wake 2 için dünden razı olduklarını dile getirmiş ama Microsoft bu konuda ne yazık ki kılını dahi kıpırdatmamıştı. Kıpırdatmamayı bırakın, herhangi bir açıklama yapma gereği bile duymamıştı. Artık bu sorun ortadan kalktığına göre, yani hem isim hakları hem de yayıncılık hakları Finlandiya menşeli geliştiricinin elinde olduğuna göre ikinci oyununun da yolu açılmış oldu diyebiliriz.

Bugün yapılan açıklama oldukça kısa olduğu şimdilik planlar ne yönde bilmiyoruz ama ilerleyen günlerde elbette detaylı bir açıklama yapılacaktır ve Alan Wake serisi ile ilgili gelecek planları da ortaya dökülecektir diye düşünüyoruz. Bakalım Remedy Entertainment seri açısından neler planlıyor? Bu nesli etkisi altına almış olan HD Remaster furyasına dahil olacak mı? Her ne olursa olsun, kontrol artık geliştirici stüdyoda olduğu için devam oyununun Microsoft platformlarına özel olarak geliştirilmeyeceğinden de eminiz. Yeni gelişmeler için takipteyiz.