Alan Wake ve For Honor Epic Games Store'da Ücretsiz Oldu

Eğer Epic Games Store tarafından bu zamana kadar verilen oyunlar pek ilginizi çekmediyse ve "Şöyle daha kaliteli yapımlar verilse!" diyorsanız, o zaman bu hafta verilecek olanlar ilginizi çekebilir. Geçtiğimiz haftanın ücretsiz oyunları This War of Mine ve Moonlighter iken, bu hafta verilecek oyunların Alan Wake ve For Honor olacağı da ortaya çıkmıştı.

Bu iki oyunla buluşma zamanı da geldi. Artık Alan Wake ve For Honor oyunlarını ücretsiz olarak Epic Games Store üzerinden indirebilirsiniz. Gelecek hafta verilecek olan ücretsiz oyun GNOG olacak.

Alan Wake

Piyasadaki kaliteli korku oyunları arasında yer alan Alan Wake, oyuna adını veren karakterin başından geçenleri anlatıyor. Yeni bir eser ortaya koymakta zorlanan roman yazar Alan Wake, bir ajan olan arkadaşı Barry Wheeler'dan aldığı tavsiye üzerine eşi Alice ile kısa süreli bir tatil için Washington eyaletindeki Bright Falls isimli küçük bir tatil kasabasına gidiyor. Ne var ki, burada eşinin başına gelenler ile tatil Alan Wake için kısa süre büyük bir kabusa dönüşüyor.

For Honor

2017 yılı içerisinde satışa sunulan For Honor, Orta Çağ temalı bir aksiyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Knights, Samurai ve Vikings olmak üzere üç farklı topluluğun olduğu For Honor oyununda, bu sınıflar için ayrı ayrı senaryo görevleri var. İster önce bu senaryo görevlerini oynayarak her bir sınıfın oynayış stilini görebilir veya doğrudan çoklu-oyuncu bölümüne geçiş yaparak diğer oyuncularla göğüs göğüse çatışmalara girebilirsiniz.

Her iki oyuna da buradan erişim sağlayabilirsiniz.