Albert Einstein'ın Ünlü 'Genel Görelilik Kuramı' Kanıtlandı

Şili’deki Avrupa Güney Gözlemevi (ESO) ile birlikte çalışmalar yürüten bir grup bilim insanı, bir yıldızın kara delikten geçtiğinde ne olacağını belirlemek için yaptıkları 26 senelik bir çalışmayı tamamladı. Araştırmanın sonuçları, Albert Einstein'ın ünlü Genel Görelilik Kuramı'nı, diğer ismiyle İzafiyet Teorisi'ni doğruluyor.

Alman asıllı ABD’li bilim insanı Albert Einstein, 1905’te Brown Hareketi’ni açıklamış, görelilik kuramını ortaya atmıştı. Brown Hareketi’nden kısaca bahsetmek gerekirse; 1827'de İngiliz Biyolog Robert Brown sıvılarda ve gazlarda toz parçacıklarının hareketini ilk kez gözlemlemiş, ancak neden hareket ettiklerine dair bir açıklama getirememişti.

Brown'un gördüklerinin açıklaması Enistein parçacıkların hareketinin nedenlerini bulana kadar bekleyecekti. Ünlü bilim insanı, toz benzeri parçacıkların hareketine, havayı oluşturan görünmez moleküllerin çarpması olduğu açıklamasını getirdi ve parçacıkların bu hareketine Robert Brown'un anısına, “Brown Hareketi” adını verdi.

Bunun akabinde fizikte devrim yaratan o meşhur Genel Görelilik Kuramı'nı ortaya atan Einstein, tarihin en ünlü denklemini kağıda yazdı: E=mc²

Meşhur Teori Kanıtlandı

Dünya tarihinin gördüğü en zeki insanlardan birisi olan Einstein’ın “Enerji eşittir kütle” teorisi kanıtlandı. Şili'deki Avrupa Güney Gözlemevi (ESO) ile bir yıldızın karadelikten geçtiğinde ne olacağını belirlemek için çalışmalar yürüten bir grup bilim insanı, 26 yıl süren araştırmayı sonunda tamamladı.

Şili’de Atacama Çölü’ndeki 3 bin metrelik Cerro Armazones Dağı’nın zirvesine yapılan E-ELT ismi verilen teleskop sayesinde çok önemli bir keşif yapan bilim insanları, Einstein'ın ünlü görelilik kuramını kanıtladı.

ESO Sistem Mühendisliği Bölümü başkanı Françoise Delplancke, Phys.Org 'a şunları söyledi :

“Burada, Güneş Sistemi’nde halihazırda bulunan fizik yasalarını yalnızca belli başlı koşullar altında test edebiliriz. Bu nedenle astronomide çok önemli olan yer çekimi alanındaki kuramların geçerliliğini kontrol etmek büyük bir önem taşıyor”

Dünya’dan yaklaşık 26.000 ışık yılı uzaklıkta ve Güneş’ten 4 milyon kat daha fazla kütleye sahip süper bir kara delik bulan araştırmacılar, tam iki buçuk yıl boyunca daha net veriler alabilmek için gözlem yapmayı sürdürdü. En sonunda bu devasa boyutlardaki kara delikten geçen bir grup yıldızı yakalayabilen ekip, bu yıldızlar karadeliklerin yerçekimsel gücünden nasıl etkilendiğini gözlemlediler.

Çalışma, insanlığın fiziksel evren hakkındaki bilgilerini artırırken, Einstein'ın ünlü teorisini de kanıtlamış oldu.