Alcatel, Android Go İşletim Sistemine Sahip İlk Telefonu Tanıttı

Google’ın düşük donanımlı akıllı telefonlar için geliştirdiği Android Go sürümü, telefon üreticilerinin dikkatini bir hayli üzerine çekmişti. Nokia ve General Mobile’ın da aralarında bulunduğu pek çok firma, Android Go ile çalışan, düşük donanımlı ve uygun fiyatlı akıllı telefonlar üretmek için uğraşıyordu. Ancak hepsinden erken davranarak Android Go ile çalışan ilk akıllı telefonu üreten Alcatel oldu. Şirket, Android Go ile çalışan Alcatel 1X modelini Barcelona’da tanıttı.

Alcatel 1X modeli, düşük donanımlı giriş seviyesindeki bir akıllı telefon olarak göze çarpıyor. Cihaz, Google’ın sadeleştirilmiş işletim sistemi Android Go’ya sahip. Bilindiği üzere Android Go, özellikleri kısıtlanmış ve giriş seviyesindeki cihazlarda akıcı çalışması için tasarlanmış bir işletim sistemi.

Telefonun teknik özelliklerine bakacak olursak, cihaz 4 çekirdekli MediaTek işlemcisine, 1 GB RAM’e ve 16 GB depolama alanına sahip. En fazla 960x480 çözünürlüğü destekleyen cihaz, 5.3 inç'lik ekran ve 18:9 ekran oranına sahip. Sınıfındaki diğer telefonların aksine bu telefonda parmak izi okuyucusu bulunmuyor. Ancak ilerleyen dönemlerde cihaza Alcatel’in yüz tanıma sistemi getirilebilir.

Barcelona’da tanıtımı yapılan Alcatel 1X modelinin, Google’ın tüm optimizasyon çabalarına rağmen donma sorunu yaşadığı söyleniyor. Fakat cihazın henüz seri üretimine geçilmediği ve tanıtılan ürünün prototip olmasından dolayı bu durumun geçici olduğunu söyleyenler de mevcut.

Alcatel 1X’in, Nisan ayından itibaren tek SIM kart girişli modeli 100 €, çift SIM kartlı modeli ise 110 € ücretle satışa sunulacak.