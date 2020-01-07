Alcatel, CES 2020'de Ucuz Android Telefonlarını Tanıttı

Alcatel, CES 2020’de gelişmekte olan pazarlar için tasarladıkları Android telefonlarını tanıttı. Bütçe dostu akıllı telefon isteyenlerin tercih edebileceği Alcatel 1S, 1V, 1B ve 3L (2020), teknik özellik, fiyat ve çıkış tarihi, tüm detaylarıyla haberimizde.

Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES, başladı. Las Vegas’ta düzenlenen CES 2020 fuarı 10 Ocak’a kadar sürecek. Fuarda akıllı telefon modellerini tanıtan firmalardan birisi de Alcatel’di. Uygun fiyatlı Android telefon arayanların ilgisini çekecek modellerin isimleri tanıdık gelmiştir. Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2019 ve IFA 2019’da aynı isimle tanıtılmıştı. 2020’de güncellenmiş sürümleri karşımıza çıktı.

Alcatel 3L 2020 Özellikleri ve Fiyatı

Fuarda gösterilen dört yeni modelden en yüksek donanımlı olanı Alcatel 3L. Alcatel 3L, kamera sistemiyle öne çıkıyor. Özellikle düşük ışıkta daha iyi görüntü oluşturmak için 4’e 1 piksel yığınını kullanan 48MP arka kameraya 5MP ultra geniş açılı kamera ve 2MP makro lens eşlik ediyor. Önde de 8MP selfie kamerası bulunuyor. 6.22 inç, 19:9 formatında LCD ekrana sahip olan telefon, sekiz çekirdek işlemci, 4GB RAM’den güç alıyor. 64GB dahili depolama alanı sunan telefonun batarya kapasitesi açıklanmadı ancak pilinin tüm gün gittiği bilgisi paylaşıldı. Alcatel 3L, 2020’nin ilk çeyreğinde Avrupa, Asya Pasifik, Orta Doğu ve Afrika’da 155 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

Alcatel 1S 2020 Özellikleri ve Fiyatı

Alcatel 1S, aynı 6.22 inç ekrana sahip ancak arkada dört kamera yerine üç kamera (13MP + 5MP+2MP sensör) bulunuyor. 2MP sensör makro kamera, 5MP sensör de portre modu için kullanılıyor. Sekiz çekirdek işlemciden güç alan telefonun başlangıç fiyatı 110 dolar. Alcate 1S, 2020’nin ilk çeyreğinde Avrupa, Latin Amerika, Asya Pasifik, Orta Doğu ve Afrika’da satışta olacak.

Alcatel 1V 2020 Özellikleri ve Fiyatı

Alcatel 1V, 1S’e çok benziyor. Farklı olarak çift kameraya sahip ve tamamen plastik yapıda. Bu modelde Google Asistan’a hızlı erişim için ayrı bir tuş bulunuyor. Alcatel 1V, 2020’nin birinci çeyreğinde Latin Maerika, Asya Pasifik, Orta Doğu ve Afrika’da 88 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

Alcatel 1B 2020 Özellikleri ve Fiyatı

Son olarak Alcatel 1B, Android GO akıllı telefon modellerinde biri. 2020’nin ilk çeyreğinde Avrupa, Latin Amerika, Asya Pasifik, Orta Doğu ve Afrika’da satışa sunulacak telefonun fiyatı sadece 66 dolar. 5.5 inç ekrana sahip olan cihaz dört çekirdek işlemci, 2GB RAM’den güç alıyor. Google Asistan için özel olarak ayarlanmış tuş bu modelde de karşımıza çıkıyor.