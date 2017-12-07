Alcatel Idol 5 Türkiye’de Satışta

Bu yılın başlarında Berlin IFA fuarında tanıtılan Alcatel Idol 5, Türkiye’de satışa sunuldu. Sosyal medya tutkunları için özel olarak tasarlanan akıllı telefon, uygun fiyatıyla dikkat çekiyor.

Çift Sosyal Ağ Hesabı

Alcatel’in hemen her şeyi çabucak yapmak isteyen şimdi nesli için özel olarak tasarladığı akıllı telefon modeli Alcatel Idol 5, Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal ağları sıklıkla kullanan kullanıcılar için harika bir seçenek. Üst seviye Android telefonlarda gördüğümüz uygulama çoğaltıcı işleviyle gelmesi telefonun can alıcı özelliği. Bu özellik, kullanıcının birden fazla hesapta oturum açabilmesini sağlamak için kullandığı uygulamaları çoğaltmasına izin veriyor. Böylelikle; kişisel ve iş için ayrı olarak açılan hesabın aynı anda tek bir cihazdan yönetimi sağlanabiliyor. Günümüzde neredeyse artık herkesin çift Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, Snapchat hesabı kullandığını düşündüğümüzde oldukça güzel bir özellik.

Benzersiz Now Tuşu

Cihazda dikkat çeken bir özellik de yandaki Now Tuşu. Bu tuş ile kullanıcılar en çok kullandıkları uygulamalara, özelliklere ve işlemlere hızlıca erişebiliyor. Tuşa basıldığında çıkan açılır menüden favori uygulamalara erişmek, selfie çekmek, Google Asistan’ı başlatmak veya hızlıca arama yapmak mümkün.

Alcatel Idol 5 Teknik Özellikleri:

Bütçe dostu bir telefona göre oldukça şık görünen ve ince yapıda olan Alcatel Idol 5’in donanımı da fiyatına göre oldukça iyi. 5.2 inç süper parlak kıvrımlı 2,5D ekranı, 85 derece geniş açılı lensli 16 megapiksel arka kamerası ve flaşlı 8 megapiksel ön kamerası (her iki kamerada da aşama tespit otomatik odağı ile kontrast otomatik odağı arasında hızlı hibrit otomatik odak kaydırma teknolojisi mevcut), MediaTek MT6753 işlemcisi, 3GB RAM, microSD ile 128GB’a kadar artırılabilir 16GB depolama alanı, 2800 mAh bataryası ile fiyat - performans telefonu olduğunu gösteriyor.

Alcatel Idol 5 Fiyatı:

Alcatel Idol 5’in metalik gümüş ve metalik siyah olmak üzere iki renk seçeneği bulunuyor. Şu anda mağazalarda bulunabilir olan telefonun fiyatı 1399 TL.