Alcatel'in Yeni Telefonları 18:9 Formatlı Olacak

Geçtiğimiz yılın en popüler tasarımlarından olan 18:9 (çerçevesiz ekran) bu yıl da bir hayli konuşulacak gibi duruyor. Çin merkezli Alcatel şirketinin bu yıl çıkaracağı tüm modellerinin çerçevesiz ekranla geleceği belirtiliyorken şirketin her bütçeye uygun cihaz çıkaracağı ifade ediliyor.

2018 yılında toplam üç farklı seri ile gelecek olan Alcatel üst seviyeye, orta segmente ve giriş seviyesine yönelik cihazlarla kullanıcıları karşılayacak. Alcatel 5, Alcatel 3v ve Alcatel 1x isimleriyle gelecek cihazlar 18:9 ekran formatına ve rakiplerine göre daha uygun fiyata sahip olacaklar. Ayrıca her üç model global hale getirilmeye çalışılacak.

Üst Seviye: Alcatel 5

Alcatel'in üst kuruluşu TCL tarafından paylaşılan bilgilere göre Alcatel 5, üst seviye donanım ve tasarıma sahip olacekken fiyat anlamında cep yakmayacak. Qualcomm'un üst seviye yonga setinden gücünü alacak olan Alcatel 5, çerçevesiz ekranın dışında yüz tarama sistemi ve parmak izi sensörüne sahip olacak.

Orta Seviye: Alcatel 3v

Alcatel 3v'nin ise biraz daha düşük özelliklere sahip ama kullanıcıyı tatmin edebilecek seviyede bir akıllı telefon olacağı belirtiliyor. Çift kamera ve 18:9 ekran formatıyla müşterilerini cezbetmek isteyen Alcatel 3v, fiyatıyla da beğeni toplayacak.

Giriş Seviye: Alcatel 1x

Son olarak Alcatel 1x serisi de ekonomik olacak ve giriş seviyesinde yer alacak. Birinci sınıf ürün kalitesini sunacak olan 1x serisi, tasarımıyla dikkat çekecek.

Daha fazla bilgi edinmek için önümüzdeki ay başlayacak olan MWC'yi bekliyoruz. Peki ya siz Alcatel'in ürünlerini nasıl buluyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşın.