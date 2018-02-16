Alcatel, Yeni Akıllı Telefonlarını 24 Şubat'ta Tanıtacak

İspanya'nın başkenti Barcelona'da düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi 2018'e (MWC) adım adım yaklaştığımız şu günlerde, Çinli akıllı telefon üreticisi Alcatel, 24 Şubat'ta resmen tanıtacağını açıkladığı üç yeni akıllı telefonunun resimlerini Twitter'dan paylaştı.

Doğru cihaz ve uygun fiyat konseptiyle ürünlerini kullanıcılarıyla buluşturan Alcatel, geçtiğimiz yıl IFA 2017'de yeni Idol 5 serisini tanıtmış ve büyük ilgi görmüştü. Ocak ayında düzenlenen CES 2018'de de Alcatel 5 ile karşımıza çıkan şirket, her yıl üzerine koyarak akıllı telefon pazarındaki yerini sağlamlaştırıyor.

Mobil Dünya Kongresi 2018'in en iddialı oyunlarından biri olarak gösterilen Alcatel, şimdi de Twitter'dan yeni akıllı telefonlarının ilk resimlerini paylaştı. Şirketin amiral gemisi Alcatel 5, yenilenmiş tasarım çizgileri ile geçtiğimiz yılın modası olan çerçevesiz ekran trendini takip ediyor. Bununla birlikte üstteki bölümün alt taraf gibi traşlanmadığını ve bu nedenle biraz kalın göründüğünü belirtelim.

Alcatel 3V ve 1X'e gelince, her iki akıllı telefon da tasarım anlamında daha geleneksel çizgilere sahip. 3V'nin 18:9 ekranı köşelerden yuvarlatılarak hoş bir görünüm verilmeye çalışılmış. Ayrıca cihaz, Alcatel 5'in aksine, çift arka kameraya sahip. Alcatel 3V'nin 200 dolarlık bir fiyat etkiletine sahip olacağı söyleniyor.

Çok daha alt segmente hitap eden Alcatel 1X ise, parmak izi okuyucusu, tek arka kamera ve microUSB ile gelecek. 1X,100 dolar civarında bir fiyatla piyasaya çıkacak.

Her üç telefon da 24 Şubat 2018 tarihinde tanıtılacak.

Alcatel A5 LED inceleme videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz:

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