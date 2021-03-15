Aldatıcı Reklam Pahalıya Patladı: 150 TL'lik Çereze 114 Bin TL Ceza!

Reklam Kurulu, sosyal medya üzerinden aldatıcı reklam oluşturarak kullanıcılara kırık leblebi ve mısır gönderen bir firmaya 114 bin lira ceza kesti. Kurul, sosyal medya platformlarına aslının aksini gösteren reklamlar veren ve vatandaşları mağdur eden firmalara karşı örnek bir kararın altına imza attı.

Rekabet Kurulundan Aldatıcı Reklam Yapan Firmaya Büyük Ceza

Ülkemizde faaliyetlerini sürdüren firmaların, çevrim içi satışların, reklamların sıkı denetim kapsamına girmesi ile sosyal medya platformlarına verilen asılsız reklamlar da mercek altına alındı. Rekabet Kurulu, kuruyemiş satmak için sosyal medya platformu Facebook üzerinden reklam veren bir firmanın vatandaşları aldatacak türde bir reklam verdiği kanaatine vararak firmaya büyük ceza kesti.

Milliyet'teki habere göre Facebook'ta badem, fındık vb. almak için firma ile anlaşan bir vatandaşa kargodan kırık leblebi ve kuru mısır çıkınca firmayı Ticaret Bakanlığına bağlı Reklam Kuruluna şikayet etti. Kurul, Facebook'ta yaptığı incelemede firmanın "Gaziantep Hacı Sayit Kuruyemişçisi. Gaziantep’ten gelen lezzet. 1 kg badem + 1 kg fındık + 1 kg Antep fıstığı 149.90 TL. Üreticiden tüketiciye aracısız fiyatları kaçırma" ifadeleri ile kuruyemiş sattığını belirledi.

Aynı incelemede firmanın mağdur ettiği çok sayıda tüketicinin yorumunun bulunduğu da öğrenildi. 149,90 TL karşılığında birer kilo badem, fındık ve Antep fıstığı satışı yapıldığını belirten firmanın tüketicilere kırık leblebi ve mısır kurusu göndererek gerçeği yansıtmayan reklamlarla tüketicileri aldattığı tespit edildi.

Kurul, firmanın tüketiciyi aldattığı kararına vararak şirkete 114 bin 326 lira idari para cezası uyguladı ve firmanın tüketicileri aldatan reklam ve tanıtımlarını da geri almasını sağladı. Bu kararın tüketici aldatmaya odaklanmış satış stratejilerinin de önüne geçmesini, bu tür reklamlarla tüketicileri aldatan firmalara daha sık denetim yapılması ve cezai yaptırımların yaygınlaşması ve sonuç olarak tüketici mağduriyetinin kısa bir süre içerisinde sona ermesi bekleniyor.

İdari para cezası kesilen firma hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Sizce bu gibi örneklerin devamı gelecek ve sosyal medya platformlarındaki satışların tüketici mağduriyeti yaratmasının önüne geçilebilecek mi? Konu ile ilgili tüm görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.