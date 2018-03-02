Aldığınız Apple Ürününün Ömrü Ne Kadar?

Yeni satın aldığınız Apple ürününün kullanım ömrünün ne kadar olduğunu merak ediyorsanız, Asymco isimli bir araştırma şirketi, Apple Ürünlerinin Kullanım Ömürleri Ne Kadar? başlıklı bir araştırma yayınladı.

Asymco’da çalışan Harvard Üniversitesi mezunu araştırmacı Horace Dediu, Apple ürünlerinin ömürlerini hesaplamak için öncelikle kaç Apple ürünü satıldığını buldu. Ardından hala aktif olan ürünlerin sayısına ulaşan Dediu, iki veri arasında korelasyon kurarak, Apple ürünlerinin ömürlerine dair çıkarım yaptı.

Öncelikle aktif olarak kullanılan cihazların sayısını satılan toplam satıştan çıkaran araştırmacı, bu yolla taban aldığı finansal çeyrekte emekli edilen cihazların sayısını tespit ettiğini aktardı. Çıkarma sonucu ortaya çıkan rakamların, ürünlerin ömürlerine dair detayları verdiğini iddia eden Dediu, topladığı bütün verilerle birlikte ortaya bir grafik çıkarmayı başardı.

Yukarıdaki ilk grafikte görebileceğiniz gibi 2013’ün üçüncü finansal çeyreğinde (Q3 2013) satılan ürünlerle 2017’in dördüncü çeyreğinde (Q4 2017) emekliye ayrılan ürünlerin sayısının aynı olduğu görülebilir. Buradan hareket eden Horace Dediu, iki sayının aynı olması sebebiyle herhangi bir Apple ürününün ömrünün 4 yıldan fazla olduğunu kaydetti.

Fakat bu araştırmayı tüm Apple ürünleri için aynı anda yapan analist, tüm ürünlere dair kullanım ömrüne dair fikir yürüttüğünü belirtti. Pek tabii ki herhangi bir Mac ürünüyle Apple Watch’ın kullanım ömürlerinde farklılıklar olabilir.