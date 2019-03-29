Alev Alan Elektrikli Arabayı İlginç Şekilde Söndürdüler

Son zamanlarda alev alan elektrikli arabalara dair haberler üst üste gelirken, kaportalarının altında devasa lityum-iyon bataryalar taşıyan arabaların yanması, itfaiye ekipleri için yeni bir zorluk ortaya çıkarmıştı. Yakın zaman önce yaşanan elektrikli araba yangını ise devasa bir havuzla çözüldü.

Hollanda’nın Breda kentinde yanmaya başlayan BMW i8 için harekete geçen itfaiye ekipleri, halihazırda kullandıkları yöntemlerle elektrikli arabayı söndüremeyeceklerini biliyorlardı. Hatta klasik söndürme teknikleri, duman yayan lityum-iyon bataryayı daha da alevlendirecekti. Nitekim köpüklü su ya da yangın tüpü benzeri çözümlerle itfayeciler arabayı bir süreliğine söndürseler de araba tekrar alev alabilirdi.

Tesla daha önce yaptığı araştırmalarda kendi arabalarını suyla söndürmek için yaklaşık olarak 11,356 litre su fışkırtmak gerektiği sonucuna ulaşmıştı. Şriket, sönen bir elektrikli arabanın 24 saat içinde tekrar yanmaya başlayabileceğini de söylemişti.

Klasik yöntemlerle arabayı söndürmeye çalışan itfaiyeciler arasından birisi, BMW i8 için su dolu bir tank getirmeyi ve arabayı bir süreliğine buraya koymayı önerdi. Nitekim Breda İtfaiyesi, fikri direkt uygulayarak, duman çıkaran BMW i8 için içi su dolu bir tank getirdiler ve arabayı vinçle buraya koyarak, 24 saat beklettiler. Böylece batarya tamamen soğumuş oldu ve tekrar yanması engellendi.