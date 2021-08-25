Alev Alan Galaxy A21, Uçağın Tahliye Edilmesine Neden Oldu

Pazartesi günü New Orleans'tan Seattle'a iniş yapan Alaska Airlines uçağının kabininde bir cep telefonu alev aldı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre alev alan akıllı telefon Samsung Galaxy A21 olarak belirlendi. İşte merak edilen detaylar ve dahası!

Samsung Galaxy A21 Uçakta Alev Aldı

Galaxy A21 model akıllı telefonun alev alması sonucunda uçakta gerçekleşen yangın, havayolu şirketini kırmızı alarm durumuna geçirdi. Yangına alev söndürücü ile müdahale eden kabin görevlileri, daha sonrasında akıllı telefonu pil saklama çantasında muhafaza ettiler.

Tahliye kaydırakları aracılığı ile uçaktan tahliye edilen yolculardan ikisi, tedavi görmek için yerel bir hastaneye yönlendirildi. Uçakta bulunan yolculardan birisi, Twitter üzerinde yaptığı paylaşımda yangın sırasında kabini "adeta bir duman makinesi gibi" nitelendirdi.

Havalimanı sözcüsü Perry Cooper akıllı telefonun herhangi bir şekilde tanınamayacak kadar yandığını vurgularken, polis memurları ile konuşan yolcunun modeli Samsung Galaxy A21 olarak belirttiğini söyledi. Buna karşın kalıntıların teyit için yeterli olmadığı vurgulandı.

Akıllı Telefon Neden Patlar?

Akıllı telefonun patlamasının ardında yatan temel sebep, bataryada gerçekleşen ve kısaca termal kaçak olarak adlandırılan bir sürecin yaşanmasıdır. Bu süreç; akım dengesizliği, yüksek sıcaklık, basınç ve aşırı şarj gibi durumlardan kaynaklanabilir. Uçakta yaşanan olaya gelince, muhtemel sebep basınç değişiklikleri olabilir.

Aslında baktığımızda akıllı telefon patlaması dediğimiz olay akıllı telefonun kendini imha etmesi değil, içerisinde yer alan bataryanın patlaması durumunu ifade eder.

Telefonunuzda yer alan Li-ion batarya alev aldığında ya da patladığında termal kaçak adı verilen bir olayın yaşandığını görüyoruz. Bu süreci anlamak özellikle ilgisiz birisi için biraz zor olabilir. Bu nedenle her şeyi kısaca, yoğun bilimsel jargonlardan uzak bir şekilde aktarmaya çalışacağız.

Lithium-ion bataryalar çok sayıda Li-ion hücresi içerir. Bu hücrelerin her birisinin kritik bir sıcaklığı vardır. Daha temel anlatmak gerekirse bunu bir kaynama noktası olarak da düşünebilirsiniz. Bir hücre harici ısı, aşırı şarj, hasar ya da üretim hataları nedeni ile kritik sıcaklığa ulaşırsa ekzotermik bir arıza yaşar. Yani hücre, bir ısı yaymaya başlar.

İşte tüm bu andan itibaren termal kaçak adı verilen sürece giriş yapmış oluyoruz. Eğer bir hücre ekzotermik bozulmaya yaşarsa ve ısı yayarsa, diğer tüm hücreler de bu sorundan etkilenir. Bu sürecin hızına bağlı olarak batarya alev alabilir ya da patlayabilir.