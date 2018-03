Alexa Durduk Yere Kötü Adam Kahkahası Atıyor

Amazon’un akıllı asistanı Alexa’nın durduk yere kahkaha atmaya başladığına dair söylentiler, bir süredir haberleştiriliyordu. Bugün itibarıyla peş peşe Alexa Echo’nun kahkaha attığı anlara dair videolar gelince, söylentiler doğrulanmış oldu.

Amazon tarafından geliştirilen yapay zeka ile güçlendirilmiş akıllı asistan Alexa, temelde sorulara cevap verebilen bir hoparlör olarak tasarlanmıştı. Evin herhangi bir noktasına yerleştirilerek kullanılan Alexa, kendine sorulan sorulara sesli olarak cevap veriyor ve kullanıcıları bilgisayar ya da telefona bir şeyler yazma derdinden kurtarıyordu. Oldukça iyi amaçlarla evlerde bulundurulan Alexa'nın son zamanlarda karanlık tarafa doğru kaymaya başladığı söylenmeye başlanmıştı.

Birçok kullanıcının Alexa Echo’nun kahkaha atmaya başladığını söylemesinin ardından konuyu araştırmaya başlayan Amazon, yazılımsal bir sorun olduğunu tespit etti ve yaptığı açıklamayla “kıkırdama konusuna dair bilgimiz var ve düzeltmek için çalışıyoruz” dedi.

Evlerinde Amazon Alexa Echo kullanan birçok kullanıcı, durduk yere hoparlörden gülme seslerinin geldiğini söylerken, kullanıcılardan bir tanesi bunun uyumaya çalıştığı sırada gerçekleşmesi sebebiyle neredeyse aklını yitireceğini dahi söyledi.

Son zamanların en ilginç teknolojik yanlışlıklarından bir tanesi olan kahkaha işi birçok kullanıcıyı gülümsetirken, CaptHandlebar isimli bir Twitter kullanıcısıysa gülme esnasında kaydettiği videoyu takipçileriyle paylaştı. İşte Alexa’nın kötü adam kahkahası attığı o anlar:

So Alexa decided to laugh randomly while I was in the kitchen. Freaked @SnootyJuicer and I out. I thought a kid was laughing behind me. pic.twitter.com/6dblzkiQHp