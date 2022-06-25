Alexa Ölen Akrabalarınızın Sesini Taklit Edebilecek

Amazon'un 2014 yılında çıkardığı sesli asistan Alexa, akıllı ev konseptlerinin en vazgeçilmez ürünlerinden biri. Hazır yapay zekalar bu kadar gündemdeyken Alexa tarafından Black Mirror bölümlerini aratmayan bir bilgi geldi. Artık Alexa istediğinizde ölü akrabalarınızın sesini taklit edebilecek.

MARS konferansında duyurulan yeni özellik ile yakınlarını kaybetmiş insanların acısını bir nebze de olsa hafifletmeyi amaçladıklarını belirten Amazon, kullanıcıların istedikleri kişinin sesinin kopyasını üretebileceklerini duyurdu.

Alexa'yı "daha insansı" yapmak isteyen şirket, sesli asistanın robotik sesinden kurtulmak istiyor. Yeni özelliğin halka açılıp açılmayacağı şu anda belli değil. Alexa yapay zekasından sorumlu mühendis Rohit Prasad, yakınınızın birkaç dakikalık ses kaydının taklit işlemi için yeterli olacağını söyledi.

Black Mirror Gerçek Mi Oluyor?

Netflix'in en sevilen bilim kurgu dizilerinden biri olan Black Mirror, Alexa'nın yeni özelliğine benzer konulu bir bölüme sahip. Kara komedi dalındaki dizi, genellikle teknolojinin insan yaşamına getirdiği çarpıklaşma ve sorunları ele alıyor. 2. Sezon 1. Bölüm olarak yayınlanan "Hemen Döneceğim" adlı bölümde ölen kocasının acısını sesli asistanın taklit yeteneği yardımıyla dindirmeye çalışan bir kadının hikayesine şahit olmuştuk.

Çoğu kişiye göre Amazon'un büyük ahlaki ve sosyolojik sorunlar yaratabilecek olan bu özellikten vazgeçmesi gerekiyor. Son yıllarda videolar için sıkça görmeye başladığımız deepfake teknolojisi, aslında sesler için çok daha büyük bir tehlike barındırıyor. Videolara kıyasla daha kolay ve kaliteli bir şekilde yapılabilen ses taklidi, bireylerin yaşamından devletlerin iç işleyişine kadar birçok noktada kullanılarak saptırmaya ve yanıltmaya sebep olabilir.

Geçtiğimiz sene ABD'li yazar Anthony Bourdain hakkında yapılan belgesel filmde de aynı teknolojinin kullanıldığına şahit olmuştuk. 2018'de ölen yazarın sesinden e-postalarının okunduğu belgesele hayranları tarafından büyük tepki gelmişti. Bu çalışmayı ürkütücü ve aldatıcı bulduklarını söyleyen Anthony Bourdain hayranları, belgesel ekibinin yazarın anısına saygısızlık yaptığını düşünüyor.

Diğer bir yandan geride bıraktığımız pandemi döneminin modern insanı ruhsal anlamda çöküşe götürdüğü fikrinde olan bazı insanlar, Amazon'un duyurduğu teknoloji ve benzerlerine ihtiyacımız olduğunu düşünüyor.