AleynaTilki İlham Veren Genç Ödülü Aldı! Sosyal Medya Karıştı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'ye ilham veren genç ödülünü verdi. Sosyal medyada ortalık bir anda karıştı.

Aleyna Tilki İlham Veren Genç Seçildi!

Türkiye'nin 30 yaş altındaki ilham veren gençleri belli oldu. Forbes Dergisi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı 30 Altı 30 programında Aleyna Tilki'ye ödül verdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Aleyna Tilki, ilham veren genç ödülünü aldı. Aleyna Tilki'nin gençlere ilham verdiği belirtildi.

Aleyna Tilki'nin dışında iki şarkıcı daha ilham veren genç seçildi. Orkestra şefi Nisan Ak ve başarılı şarkıcı Karsu da ödülün sahibi oldu. Aleyna Tilki'nin ilham veren genç seçilmesi bir anda sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Aleyna Tilki, Twitter'da gündem olmayı başardı.

Twitter kulllanıcıları Aleyna Tilki'nin ilham veren genç ödülü almasını eleştirmeye başladı. Şu anda #AleynaTilki hastagı Twitter'da birinci sırada. Vatandaşlar #AleynaTilki hastagı ile şu ana kadar 4.746 tweet attı ve atmaya devam ediyor. Aleyna Tilki hastagı ile atılan ilginç tweetleri sizler için bir araya getirdik.

İşte Twitter'da Aleyna Tilki hastagı ile atılan tweetlerden bazıları:

Yılın ilham veren genci ödülü Aleyna Tilki'ye değil, 3 kez kanseri yenen ve verdiği güzel mücadeleyle kendisi gibi kanser hastalığı ile savaşan yüzbinlerce hastaya örnek olan Neslican Tay'a verilmeliydi..#AleynaTilki pic.twitter.com/AywjHDWu69 — L O R İ A N A (@loriana1881) December 13, 2019

#AleynaTilki ye ödül verildiğini duyup şok olan vatandaşlar. pic.twitter.com/sBSPVZg8vY — vedat 5204 (@vedat5204) December 13, 2019

Gençlik Bakanlığı tarafından Aleyna Tilki'ye ilham veren genç ödülü verilmiş.

Vallahi ben şokk. #AleynaTilki — pambık premsess🍎 (@MizginBrk) December 13, 2019