Alibaba 11.11'de Dudak Uçuklatan Satış Yaptı! CEO Satışlardan Memnun Değil

Aliexpress ve Trendyol'un sahibi olan Alibaba 11.11 bilançosunu açıkladı. Bu yıl ki satışları duyan vatandaşlar şaşırıyor. Alibaba CEO ise satışların az olduğundan şikayetçi.

Alibaba 11.11'de Rekor Satış Yaptı

Alibaba, 11.11 Bekarlar Günü'nde 38.3 milyar dolarlık satış yaptı. Şirket geçen yıl 11.11'de 30.8 milyar dolar satış yapmıştı. Alibaba çalışanları yapılan satış rakamını öğrenince kutlamalar yapmaya başladı. Alibaba CEO'su Jack Ma yaptığı açıklamada 11.11.2019 tarihinin Pazartesi gününe gelmesinin satışları etkilediğini belirtti ve satışların yetersiz olduğunu söyledi.

Alibaba CEO'su Jack Ma

Çin'de düzenlenen Dünya Girişmcilik Kongresi'nde CEO Ma, "Bu yıl ki Bekarlar Günü satışları beklentilerimi karşılamadı" dedi. Havaların sıcak olmasından dolayı kıyafet satışlarının yüksek olmadığına değinen CEO, 11.11'in yarım gün resmi tatil olmasını istiyor.

Ülkemizde yapılan 11.11 indirimlerinde kargocular teslimatları gerçekleştirirken zorluk yaşamakta. 11.11 yoğunluğu nedeni ile kargo şirketleri geç saatlere kadar dağıtım yapmakta. Trendyol'un 11.11'de ne kadar satış yaptığı henüz açıklanmadı. Konu hakkında gelişmeler oldukça sizleri bilgilendireceğiz. Tamindir'i takipte kalın!