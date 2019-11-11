Alibaba 11.11 Satışları ile Dudak Uçuklatıyor

Alibaba, Bekarlar Günü olarak da bilinen 11.11 etkinliğinin ilk dokuz saati içerisinde ulaştığı satış miktarını açıkladı.

Yüzde 25 Yükseldi

Pek çok ürün kategorisinde büyük indirimler ile karşılaşabileceğiniz 11.11 etkinlikleri, ülkemizde de oldukça yoğun bir ilgi toplamış durumda. Çinli perakende devi Alibaba, etkinliğin ilk dokuz saatinde yaptığı satışlar hakkında açıklama yaptı. Söz konusu açıklamaya göre şirket, ilk dokuz saat içerisinde 158,31 milyar yuan (yaklaşık 22,6 milyar dolar) değerinde satış gerçekleştirdi.

Oldukça geniş pazarlama kampanyaları yürüten Alibaba, etkinliğin ilk bir dakikasında 1 milyar dolar değerinde satış yapmıştı. Bu miktarı ilk bir saat içerisinde 12 milyar dolar seviyesine çeken şirket, dokuz saat içerisinde 22,6 milyar dolar olarak açıklamıştı.

Açıklanan sonuçlara göz attığımızda geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 25 oranında bir artış görüyoruz. Yine de geçen senenin şirket için iyi bir sene olmadığını düşündüğümüzde, bu artışın da pek büyük bir etkisi kalmıyor. Geçtiğimiz sene 11.11 içerisinde toplam 30 milyar dolar değerinde satış gerçekleştiren Alibaba, son on yılın en düşük satış miktarını görmüştü.