Alibaba Başkanı Jack Ma Görevinden Ayrıldı

38,6 milyar doları aşan serveti ile dünyanın en zengin 25 insanından birisi olan Jack Ma, bugün itibarıyla görevinden ayrıldı.

20 yıl önce küçük bir apartman dairesinde kurduğu girişimi ile sayılı zenginler arasına giren Alibaba Group Başkanı Jack Ma, bugün görevinden ayrılıyor. Hangzhou'da bir stadyumda gerçekleştirilecek olan veda partisine, yaklaşık seksen bin kişinin katılması bekleniyor.

Gelecek yıl düzenlenecek olan yıllık genel kurul toplantısına kadar Alibaba yönetim kurulunda hizmet vermeye devam edecek olan Ma, başkanlık koltuğunu ise şirketin CEO'su Daniel Zhang'a devretti. Geçen yıl yaptığı açıklamada şirketten ayrılışının kademe kademe gerçekleşeceğini belirten Ma, yine de şirketine bağlı olduğunu belirtti.

Emekli olurken Çin'deki öğretmenler gününü tercih eden Jack Ma'nın, eski bir İngilizce öğretmeni olduğunu hatırlatalım. Kendisinin gelecek fikirleri arasında ciddi eğitim yatırımı planları bulunuyor.