Alibaba'dan ChatGPT'ye Rakip Geliyor

Alibaba, GPT dil modeline rakip olacak yeni yapay zekâ teknolojisi Tongyi Qianwen'i duyurdu.

ChatGPT isimli sohbet botu ve bu botun arkasındaki yapay zekâ dil modeli olan GPT son dönemlerde teknoloji dünyasında oldukça popüler hâle geldi. Bu nedenle teknoloji devleri de ürün ve hizmetlerine ChatGPT benzeri yapılar eklemek için yarışıyorlar. Şimdiyse Alibaba, "Tongyi Qianwen" isimli yeni yapay zekâ dil modelini tanıttı.

Tongyi Qianwen, öncelikle profesyonel hayat için kullanılacak bir modeldir. İlerleyen dönemlerde ise Alibaba, perakende ticaret platformu Aliexpress ile birlikte bu yapay zeka dil modelini bireysel kullanıcılara da sunacak.

Tongyi Qianwen Ne Amaçlarla Kullanılacak?

Tongyi Qianwen, davetler hazırlamak, gezi güzergahları planlamak ve makyaj dünyası ile ilgili tavsiyeler vermek gibi işlemler yapabiliyor ancak ilerleyen dönemlerde Alibaba'nın şirket içi iletişim platformu DingTalk'a eklenmesi planlanıyor. Bu sayede bu yapay zekâ modelinden daha fazla yarar sağlanacak.

E-posta yazmak, toplantı notlarını özetlemek ve iş teklifleri oluşturmak gibi şeyler Alibaba çalışanlarına kolaylaştırılacak. Son aşamada ise Alibaba'nın sesli asistanı Tmall Genie, Tongyi Qianwen entegrasyonu alacak.

Alibaba, bilişim teknolojileri alanında da faaliyet gösteriyor. Bu alanlardan bir tanesi de şirketlere bulut çözümler üreten Alibaba Cloud. Tongyi Qianwen ile ilgili yapılan açıklamalarda, bu yapay zekâ dil modelinin ilerleyen dönemlerde Alibaba Cloud müşterilerine sunulacağı belirtildi.