Alibaba’dan 85 Saniyede 1 Milyar Dolarlık Satış Rekoru!

Online perakende imparatorluğu Alibaba, “Single Day” olarak adlandırdığı Dünya Bekarlar Günü’nde 85 saniyede 1 milyar dolarlık satış yaparak rekor kırdı.

Alibaba’nın 2009 yılında Sevgililer Günü’ne karşılık olarak başlattığı Bekarlar Günü, her geçen yıl daha fazla ilgi görüyor.

Dünyadaki yalnız insanları da unutmayan Çinli e-ticaret devi, bu özel günde elektronikten dekorasyona, modadan kişisel bakıma kadar birçok kategoride müthiş fırsatlar sunuyor. Hatta Alibaba geçen yılki Bekarlar Günü’nde 100.000’den fazla araba satışına imza atmıştı.

Single Day Küresel Alışveriş Festivali'nin açılış töreni

Çin'de perakende satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3'lük bir artış gösterdi. Bu satışların çoğu online ortamda yapılıyor. Alibaba’nın dokuz yıldır aralıksız bir şekilde düzenlediği Single Day ise bu trendin en büyük örneklerinden bir tanesi.

Alibaba, pazar günü startını verdiği alışveriş festivalinde inanılmaz bir rekor kırdı. Sadece 85 saniyede 1 milyar dolarlık satış yapan Çinli şirket, Single Day’in ilk saatinde 10 milyar dolardan fazla ciro elde etti.

Geçen yılki Single Day satışlarında 25,3 milyar dolar değerinde ürün satan Alibaba, Çin ekonomisindeki yavaşlamaya rağmen bu rakamın 30 milyar dolar barajını aşacağını tahmin ediyor.

Alibaba tarafından ilk kez 2009 yılında düzenlenen Single Day Küresel Alışveriş Festivali, Black Friday ve Cyber Monday ile birlikte dünyanın en büyük çevrimiçi satış etkinliği olarak biliniyor.