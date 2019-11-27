Alibaba İkinci Kez Rekor Kırdı

Geçtiğimiz günlerde ikinci kez halka arz olan Alibaba, ikinci kez rekor kırdı.

8 Milyar Doları Geçti

Hong Kong Borsası içerisinde gerçekleşen ikincil halka arz işlemi, sekiz milyar dolar büyüklüğü ile kayda geçti. Bu büyüklük ile birlikte yılın en büyük halka arzı gerçekleşmiş oldu, ancak şimdilik.

Yaklaşık 22,5 dolar olarak belirlenen hisse satış fiyatı, öğleden önceki işlemlerde yüzde 6,6 oranında prim yaptı ve 24,21 dolar seviyelerine kadar yükseliş gösterdi. Şirket kısa bir süre önce New York Borsası'nda da halka arz gerçekleştirmişti.

Bununla birlikte şu sıralar halka arz işlemi için hazırlanan Saudi Aramco ile birlikte bu rekorun kırılması bekleniyor. Tadawul Borsası içerisinde işlem görecek olan Aramco'nun 15 milyar dolar büyüklüğünde halka arz yapması ve 1,6 trilyon dolar şirket değerine ulaşması beklenmekte.