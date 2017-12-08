Alibaba, İnternetten Otomobil Satmaya Hazırlanıyor

Dünyanın en büyük e-ticaret sitelerinden Alibaba, online alışveriş pazarını baştan aşağı değiştirecek bir hamleye hazırlanıyor. Çin merkezli perakende devi, çok yakın bir zamanda internet üzerinden otomobil satmaya başlayacak.

Yaklaşık 200 ülkede faaliyet gösteren ve günde binlerce gönderiyi müşterileriyle buluşturan Alibaba, ABD'li otomotiv devi Ford ile çok önemli bir ortaklığa imza attı. Anlaşma kapsamında Ford, Alibaba'nın online perakende satış birimi olan Tmall aracılığıyla Çin'deki müşterilere internetten doğrudan satış yapabilecek.

Alibaba ile Ford'un ortaklığı, otomobil pazarını derinden etkileyebilecek bir hamle. Zira, e-ticaret siteleri milyonlarca müşterisi ile otomobil satışlarını inanılmaz bir şekilde artırabileceği gibi, otomobil piyasasının dijital dönüşümüne de büyük bir katkı sağlayabilir.

Ford Başkanı Bill Ford Jr. ile CEO Jim Hackett'ın, yarın Çin'in Hangzhou kentinde Alibaba yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştireceği ve kurulacak ortaklık için protokol imzalayacağı bildirildi. Alibaba ve Ford'un yapacağı anlaşma ilk etapta üç yıl geçerli olacak. Ortaklık yalnızca Alibaba üzerinden otomobil satışını kapsamıyor. Alibaba'nın Alios, Alibaba Cloud, Dijital pazarlama sistemi Alimama ve parakende platformu Tmall'ı içeren anlaşma, bulut bağlantısı, yapay zeka teknolojileri ve dijital pazarlama gibi alanları da kapsıyor.

Ford'un Çin pazarındaki etkisinin azalmaya başlaması ve en güçlü rakibi General Motors'un gerisine düşmesi, bu adımı atmasındaki en önemli neden olarak gösteriliyor.