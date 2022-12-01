Alibaba'nın Kurucusu Jack Ma, Çin'den Kaçtı!

E-ticaret platformu Alibaba'nın kurucusu ve Çin'in sayılı zenginlerinden olan Jack Ma, Çin hükûmetine karşı yaptığı açıklamalar sonrası gündeme gelmişti. Bugün ise daha dikkat çekici bir gelişme yaşandı ve Jack Ma'nın Çin'den kaçtığı ortaya çıktı.

Hükûmete karşı yaptığı açıklamaların ardından aforoz edilen Jack Ma, yaklaşık 6 ay boyunca hiçbir yerde görüntülenememişti. Kendisine ne olduğu hakkında sayısız iddia dolaşırken gerçek bugün ortaya çıktı.

Japonya'nın Tokyo kentine kaçtığı tespit edilen Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'nın yanına ailesini de aldığı belirtiliyor.

Jack Ma'nın Sık Sık ABD ve İsrail'e Gittiği Söyleniyor

İngiltere'nin Financial Times gazetesine demeç veren yakınları, Jack Ma'nın sık sık ABD ve İsrail'e gittiğini belirtti. Aforoz edilmesinden önce Çin hükûmetini ve ekomoninin yönetimini eleştiren Jack Ma'nın bu açıklamaları sonrası sahip olduğu Alibaba şirketine de soruşturma başlatılmıştı.

Özellikle güvenliksiz gezmediği fark edilen Jack Ma'nın sokağa bile oldukça nadir adım attığı belirtiliyor. Bir kesim yakınları canından şüphe ettiğini bile belirtirken, Jack Ma'nın asıl planının şu anda ne olduğu belirsizliğini koruyor.

Çin hükûmetinin Alibaba ve Jack Ma hakkında ne gibi yaptırımlarda bulunacağı şimdilik belirsiz.