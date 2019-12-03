Alibaba'nın Kurucusu Jack Ma 38 Milyar Dolarlık Servetini Nasıl Harcıyor?

Dünyanın en büyük e-ticaret sitelerinden bir tanesi olan Çin merkezli Alibaba’nın kurucusu Jack Ma, yaklaşık 38 milyar dolar yani 218 milyar (katrilyon) liralık kişisel servete sahip. Peki, Jack Ma parasını nasıl harcıyor?

Çin’in en zengin adamı olma ünvanına da sahip olan 55 yaşındaki Jack Ma, Alibaba ile Çin’de yapılan e-ticaret satışlarının yüzde 80’lik kısmını eline geçirmeyi başarmıştı. Yaklaşık 20 yılın sonunda 2019 itibarıyla emekli olduğunu duyuran Ma, devasa servetini harcamaya başlamıştı.

Jack Ma hayatına zengin biri olarak başlamamıştı: Ayda 12 dolara yani günümüz kuruyla 70 liraya İngilizce öğretmenliği yapan Ma, hayali olan Harvard Üniversitesinden 10 kere red almış, aralarında KFC’nin de bulunduğu 30 kadar büyük şirket tarafından beğenilmemişti. Herhangi bir teknoloji ya da yatırım geçmişi olmadan 17 arkadaşı ile birlikte 1999 yılında Alibaba’yı faaliyete geçirdiğinde ise yine birçok zorlukla karşılaşmıştı. Ekonomide dot-com çöküşü olarak bilinen ve internet siteleri hisselerinin uçtuğu ve bir süre sonra çöküşe geçtiği sıralarda eBay’in Çin girişimi EachNet ile yarışamayan Alibaba, 2000’lerin ortalarında Yahoo’dan aldığı destekle ayaklarının üzerinde durabilir hale gelmişti.

Alibaba’nın yanı sıra birçok farklı yazılım şirketine de ortak olan ve geliştirilmesine yardım eden Jack Ma, ticaret sitesinden kazandığı paralarla South China Morning Post isimli İngilizce yayın yapan bir gazete hatta Mission: Impossible - Rogue Nation ve Star Trek Beyond gibi filmlere yatırım yapan bir film şirketi dahi kurmuştu.

Yunfeng adını verdiği kişisel yatırım şirketi üzerinden çeşitli yatırımlar yapmaya devam eden Ma, böylesine devasa bir para kazanmasına rağmen devasa harcamalar yapmamasıyla daha doğrusu bunları çok duyurmamasıyla gündeme gelmişti. Halihazırda 15 bin dolar değerinde Roewe RX5 SUV kullanan Ma’nın, meditasyon yapma, poker oynama, tai chi egzersizleri gibi hobilerinin olduğu biliniyor. Buna rağmen ünlü yatırımcı, kendisinin başrolünde olduğu kung fu filmleri çekmek gibi şımarıklar yapmaktan da çekinmiyor.

2015 yılında çıkan haberlerde Hong Kong’un en pahalı evini 191 milyon dolara satın aldığı öğrenilen Ma, bu alışverişiyle Güney Asya’da bir eve verilen en yüksek metrekare fiyatını da belirlemeyi ihmal etmemişti. Ayrıca kendisinin New York’un Adirondacks bölgesinde 23 milyon dolarlık bir başka evi daha olduğu biliniyor. ABD ve Hong Kong’un yanı sıra Ma’nın Fransa’da 210 dönümlük üzüm bağı da bulunuyor. Tüm bunların yanında Jack Ma, Alibaba’yı kurduğu Lakeside Gardens’taki küçük apartman dairesinin de mülkiyetini bulundurmaya devam ediyor.

Birçok farklı gayrimenkulü olduğu görülen Jack Ma, bu evleri arasında ise yaklaşık değeri 50 milyon dolar olan Gulfstream 550 isimli özel jetiyle seyahat ediyor. Canı sıkıldığında ise kendinin en önde olduğu çeşitli yetenek gösterileri sergiliyor ve bunlar için önemli paralar harcamayı ihmal etmiyor. Bu şovların en önemli örneği ise emeklilik partisi adı altında düzenlenen ve kendisinin devasa bir sahnede gitar çaldığı parti olmuştu…

Jack Ma, kendisi için yatırımlar yapmaya devam ederken ülkesini de unutmuyor. Alibaba her yıl bütün kazancının yüzde 0.3’lük kısmını doğayı korumaya ayırırken, sitenin kurucusu ise Çin Doğa Koruma Kurulunun başkanı olarak faaliyetler sürdürmeye devam ediyor. Bununla birlikte Jack Ma Vakfı, başta Zheijang Üniversitesindeki araştırmalar olamak üzere eğitime destek veriyor ve Çin’in kırsal bölgelerindeki öğretmenlere maddi destek sağlıyor. Yazıda yer alan bilgilere dair görüntüleri ise hemen aşağıdaki videoda bulubilirsiniz.

Kısaca yine zenginin parası züğürdün çenesini yordu...