Alibaba'nın Yapay Zekası, İnsan Rakibini Yenmeyi Başardı

Her ne kadar insan zekasının üstünde bir yapay zeka henüz hayatımızda olmasa da, bu alandaki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Kimilerinin 'tekinsiz bölge' olarak adlandırdığı, kimilerinin de 'gelişimin olmazsa olmazı' dediği yapay zekanın varlığını gün geçtikçe çok daha fazla hisseder olduk.

Yapay zeka endüstrisinde attığı adımlarla adından söz ettiren Çin, 2020 yılında tüm dünyaya liderlik etmek istiyor. Çin merkezli e-ticaret devi Alibaba'nın geliştirdiği yapay zeka, çok önemli bir başarıya imza atarak insan rakibini yenmeyi başardı.

Yapay Zeka, İnsanı Alt Etti

E-ticaret devinin yapay zekası, Standford Üniversitesi tarafından hazırlanan ve bilgisayarların okuma kabiliyetlerini ölçmek için tasarlanan testte insan rakibini az bir farkla da olsa geçerek büyük bir şaşkınlık yarattı.

Wikipedia'dan seçilen 500 makaleye yönelik yüz binden fazla sorunun sorulduğu testte, en yüksek puan alan insan yarışmacının skoru 82.302 olurken Alibaba'nın 'Derin Sinirsel Ağ Modeli'ne sahip yapay zekası ise 82.44 puanla insan rakibini geride bıraktı.

Alibaba konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ilk kez bir makinenin insanı böyle bir testte yendiğini belirtirken, bunun büyük bir onur olduğunu ifade etti. Yapay zeka programının zamanla müşteri hizmetleri, hastaların internet üzerinden yaptığı sorgulamalar için de kullanılarak insana olan ihtiyacın azaltılabileceğini söyleyen Alibaba, zamanla pek çok insanın işini kaybedeceğini belirtti.

Yapay zekanın, zamanla insanların yerini alabileceğini düşünüyor musunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın.