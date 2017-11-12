Alibaba, Online Alışverişte Rekor Kırdı

Çin merkezli e-ticaret devi Alibaba, dün gerçekleştirdiği 11.11 (bekarlar günü) etkinliği kapsamında yeni bir online satış rekoru kırdı. Sadece bir günde 25.3 milyar dolar kazanan Alibaba, etkinliğin ilk 15 dakikasında 5 milyar dolarlık ürün satarak ağızları açık bıraktırmayı başardı.

Çin'in en büyük alışveriş etkinliği olan 11.11 etkinliği, tüm dünya genelinde bir hayli popüler olmaya başladı. Çin'in önde gelen e-ticaret sitelerinin yaptığı 11.11 etkinliği en çok Alibaba şirketine yaradı. Bu tarz etkinlikler sayesinde kendisini geliştiren Çin pazarı, bu etkinlikle beraber ABD merkezli alışveriş sitelerini geçmeyi başardı.

Etkinliğin ilk 15 dakikasında 5 milyar, ilk saatinde ise 8.6 milyar dolar kazanç sağlayan Alibaba, çok kısa bir sürede stokları boşalttı. Ancak günün diğer saatlerinde gelen satışlarla beraber toplamda 25.3 milyar dolar kazanan Alibaba Group, geçen yıl düzenlediği etkinlik rekorunu da geçmiş oldu. Alibaba 2016'nın 11.11 etkinliğinde 17.8 milyar dolar kazanç sağlamıştı.

Ayrıca 11.11 Bekarlar günü etkinliğini globalleştirmek için uğraşan Alibaba'nın kurucusu Jack Ma ABD'de bir gala düzenledi.Nicole Kidman, Jessie J ve Maria Sharapova gibi ünlülerin katıldığı galada çeşitli kutlamalar yapan Alibaba, bu galayı üç farklı Çin Televizyon kanalında yayınladı.