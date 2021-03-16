Alibaba Tarayıcısı UC Browser Uygulama Mağazalarından Kaldırıldı

Alibaba tarayıcısı UC Browser'ın Çin uygulama mağazalarından kaldırılmasına karar verildi. Uygulama, Başkan Xi Jinping'in Pekin'in büyük teknoloji şirketlerine yönelik baskısının daha yeni başladığına dair uyarmasının üzerinden bir gün geçtikten sonra Çin uygulama mağazalarından kaldırıldı.

Alibaba Tarayıcısı UC Browser Neden Kaldırıldı?

Alibaba'nın Hindistan gibi önemli pazarlarda popüler olan UC tarayıcısının kaldırılma kararı, Alibaba'nın yan kuruluşu Ant Group'un 37 milyar dolarlık ilk halka arzının engellenmesinden hemen sonra geldi. Düzenleyiciler, geçen kasım ayında Alibaba'nın yan kuruluşu Ant Group'un 37 milyar dolarlık halka arzını engellemiş ve Alibaba'nın kurucusu ve Çin'in en ünlü girişimcilerinden Jack Ma, o zamandan bu zamana kamuoyunda çok fazla görünmemişti.

Tarayıcı ile ilgili karar, Çin'in devlet başkanının Pekin'in büyük teknoloji şirketlerine yönelik baskının henüz yeni başladığına dair uyarmasının üzerinden bir gün sonra geldi. Xi Jinping'in başkanlık ettiği toplantıda bazı şirketlerin kontrolsüz ve uygunsuz bir şekilde büyüdüğüne ve bu durumun bazı riskleri de beraberinde getirdiği ifadelerine yer verildi.

Perakende satışların yaklaşık onda birini oluşturan e-ticaret devi Alibaba Group, baskının ana hedefi oldu. Konu hakkında bilgisi olduğunu ileri süren bir kişinin iddiasına göre yetkililer, Alibaba'yı finansal haber platformu Yicai Media Group ve mikro blog servisi Weibo'daki hisselerinin bir kısmını elden çıkarmaya zorlamayı tartıştı.

Alibaba aynı zamanda Hong Kong merkezli South China Morning Post'un da sahibidir. Wall Street Journal, Pekin'in Alibaba'dan sahip olduğu gazeteyi satmasını istediğini de bildirmişti.

UC Browser'ın Çin uygulama mağazalarından kaldırılma nedeni olarak uygulamanın yanıltıcı tıbbi reklamlar içermesi gösterildi. Çinli teknoloji şirketleri Huawei, Xiaomi ve Tencent tarafından yönetilen uygulama mağazaları da dahil olmak üzere Çin'in Android uygulama mağazalarının çoğunda web tarayıcısının uygulamasının indirme bağlantısı kaldırıldı veya uygulama mağazalarından tamamen kaldırıldı.

Bir uygulamanın geçici bir süreliğine kaldırılması, Çin'de kuralları çiğnediği ileri sürülen şirketler için yaygın verilen cezalardan bir tanesidir. UC Web, yasa dışı reklamlar için özür diledi ve uygulamanın reklamcılık servisini eskisinden çok daha sık bir biçimde denetlemeye başlayacağı bilgisini paylaştı. Alibaba ise konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.