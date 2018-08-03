Alibaba, Trendyol için 728 Milyon Dolar Ödedi

Çin'in en büyük e-ticaret platformu olan Alibaba'nın globalleşme çalışmaları devam ediyor. Alibaba, Türkiye'deki faaliyetlerini somutlaştırmak adına Trendyol'u satın almış ancak anlaşma detayları açıklanmamıştı. Yeni gelen bilgiye göre Alibaba'nın 728 milyon dolar ödediği ortaya çıktı.

Geçtiğimiz ay başlatılan girişimler kapsamında Trendyol'u satın almak isteyen Alibaba, en nihayetinde anlaşmayı yaptı. 24 Temmuz'da Rekabet Kurumu’nun onayını alan Çinli şirket, bu anlamda Trendyol'un da ana hissedarı haline gelmişti. Alibaba'nın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) gönderdiği raporda detaylar görülmüş oldu.

Trendyol'un Yüzde 75'i İçin 728 Milyon Dolar

Ayrıca konu hakkında Trendyol'un ana sahibi olan DSM Grup ile ilgili açıklamalar da gerçekleştiren Alibaba, Trendyol için 728 milyon dolar yani 3.6 milyar lira ödediğini duyurdu. Aynı zamanda DSM'nin büyük çoğunluğunu satın aldığını dile getiren Çinli şirketin yaklaşık yüzde 75'lik kısmı satın aldığı söyleniyor.

Son olarak ülkemizin online alışveriş konusundaki en büyük anlaşmasının da gerçekleştiğini belirtmek gerekiyor. Trendyol'dan önce 2015 yılında Delivery Hero tarafından satın alınan Yemeksepeti için 589 milyon dolar ödenmişti. Alibaba'nın anlaşması ise 728 milyon dolar civarında.