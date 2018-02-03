"Alibaba.com Desteği" Programına Yabancı İhracatçılar Katılıyor

Bir süre önce Ekonomi Bakanlığı tarafından başlatılan "Alibaba.com desteği", bu sene 16 farklı e-ticaret sitesine destek sağlayacak. Yerli ve yabancı şirketleri ihracatçı yapmak amacıyla başlatılan programda, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde merkezleri olan e-ticaret siteleri de katılacak.

İş dünyasının e-ticaret sitelerine üye olması amacıyla başlatılan Alibaba.com desteği programı, 2018 yılında 16 e-ticaret sitesine kapılarını aralayacak. Ülkemizin e-ticaret üzerinden daha fazla kazanç sağlaması ve ihracat konusunda bize gelir sağlaması amacıyla başlatılan bu programa Türkiye'nin yanı sıra Güney Kore, Fransa, Belçika, Suudi Arabistan ve İsviçre merkezli e-ticaret siteleri de katılıyor.

Her kategorideki sitelere onay sağlayan Bakanlık, bu yıla özel olarak sadece kimya, makine, çelik, orman ve doğal taş ürünleri alanlarında hizmet veren sitelere de destek sağlamayı planlıyor. Bakanlığın onay verdiği e-ticaret siteleri ise şu şekilde: "bysharing.com, chemorbis.com, globalpiyasa.com, makinecim.com, steelorbis.com, tradeatlas.com, turkishbusinessplatform.com, turkishexporter.net, alibaba.com, ec21.com, europages.com, fordaq.com, kompass.com, stonecontact.com, tradekey.com, zoodel.com"

Ayrıca program dahilinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), ticaret ve sanayi odaları, ihracatçı birlikleri, organize sanayi bölgeleri (OSB), sektörel dernekler, işveren sendikaları gibi kuruluşlar kendi üyelerini platforma toplu üye yapabilecek. Ancak bu üyelerin ilk olarak Ekonomi Bakanlığından ön onay alması gerekiyor.

Bakanlık, 2017 sonu için 10 bin ihracatçıyı e-ticaret sitelerine üye yapma hedefini belirlemişti. Programa gösterilen ilgi sonucunda 11 bin 600 üye sayısına ulaşıldığı ifade edildi.