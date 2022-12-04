Alice in Borderland 2. Sezon Fragmanı Yayınlandı

Japon üretimi bilim kurgu dizisi Alice in Borderland, dünya çapında yakaladığı başarının ardından ikinci sezon için hazırlanıyor. Sevilen bilim kurgu dizisi için 2. sezon fragmanı yayınlandı.

Netflix'te yayınlanan bilim kurgu dizisi, bilgisayar oyununun içine hapsolmuş gençlerin hayatını konu ediniyor.

İşte Alice in Borderland 2. Sezon Fragmanı

2022 yılında artık hayatımıza daha fazla girmeye başlayan metaverse gibi kavramların varabileceği distopik bir hikayeyi tasvir eden Alice in Borderland dizisinde, işsiz bir genç olan Ryohei Arisu, zamanının büyük bi çoğunluğu bilgisayar oyunları oynayarak geçirir.

Bir gün uyandığında yaşadığı şehir Tokyo'daki hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını gören Ryohei, bir oyunun içerisine hapsolduğunu farkeder. Arkadaşlarıyla birlikte çıktığı tehlikeli macerada, hayatta kalmak için oyunu kurallarına göre oynaması gerekmektedir.