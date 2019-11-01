Alien: Isolation Bu Yıl Bitmeden Switch için de Yayınlanacak

Geçtiğimiz Haziran ayı içerisindeki E3 2019 fuarı sırasında Nintendo bizleri hem şaşırtan hem de sevindiren bir açıklama yaparak Resident Evil 5, Resident Evil 6 ve Alien: Isolation oyunlarının Switch için uyarlanmakta olduklarını duyurmuştu. Net bir tarih belirtilmemiş olmasına rağmen oyunların Sonbahar mevsiminde satışa sunulacakları söylenmişti.

Resident Evil 5 ve Resident Evil 6 yakın bir zaman önce Nintendo konsoluna geldiler ama Alien: Isolation için beklemedeyiz. Yayıncı Sega Europe ve oyunu uyarlamakta olan Feral Interactive, Switch versiyonu için bir oynanış fragmanı yayınladılar.

Şu an için net bir çıkış tarihi olmasa da Alien: Isolation'ın bu yıl bitmeden Nintendo eShop üzerinden satışa sunulacağı söyleniyor. Bununla birlikte, beklentilerimiz doğrultusunda oyun çıkışı sonrasında yayınlanan yedi indirilebilir içeriğinin tamamı ile Switch konsoluna gelecek. Yani bir nevi Complete Edition da diyebiliriz.

Alien: Isolation konusu

Alien filminin ana karakteri olan Ellen Ripley'in kızı ve artık bir Weyland-Yutani çalışanı olan Amanda Ripley'yi yönettiğimiz Alien: Isolation oyununda, ana karakterimiz annesinin on beş yıl önce ortadan kayboluşu üzerine bir araştırma yapıyor. Araştırması sırasında annesinin gemisi Nostromo ile ilgili uçuş kaydedicisinin Sevastopol içinde bulunduğunu öğreniyor. Oraya varıldığında ise bunun bilinmeyen bir tehdit ile bağlantılı olduğu ortaya çıkar. Bu andan sonrası da gizliliğin büyük bir önem arz ettiği ve sadece tek bir yaratık ile başa çıkmak zorunda olduğunuz korku dolu bir hayatta kalma mücadelesine dönüyor.