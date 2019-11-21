Alien: Isolation'ın Switch'e Çıkış Tarihi Sonunda Duyuruldu

Hem bu nesilde hem de hayatta kalma-korku türünde akılda kalan oyunlardan biri olan Alien: Isolation, yakında Switch kullanıcılarıyla da buluşacak. Yayınlanan yeni fragman ile oyunun Nintendo konsoluna geliş tarihi netleşti. Alien: Isolation için takviminizde 5 Aralık 2019 tarihine işaret koyun.

Oyunun orijinal geliştiricisi Creative Assembly ama Switch platformuna Feral Interactive tarafından uyarlanıyor. Tarih duyurusuyla birlikte Nintendo eShop üzerinden de ön-siparişe açılan Alien: Isolation, $34.99 (yaklaşık 200 TL) gibi bir fiyattan satılıyor. Çıkışından sonra yayınlanan yedi indirilebilir içeriğin dahil edilmiş olduğu bu versiyon, konsola özel olarak jiroskopik hedefleme sistemi ve HD Rumble destekleyecek. Ayrıca sayfada belirtilene göre 17.7 GB alan kaplayacak.

Alien: Isolation için yayınlanan Switch versiyonu tarih duyuru fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Alien: Isolation konusu

Alien filminin ana karakteri olan Ellen Ripley'in kızı ve artık bir Weyland-Yutani çalışanı olan Amanda Ripley'i yönettiğimiz Alien: Isolation oyununda, ana karakterimiz annesinin on beş yıl önce ortadan kayboluşu üzerine bir araştırma yapıyor. Araştırması sırasında annesinin gemisi Nostromo ile ilgili uçuş kaydedicisinin Sevastopol içinde bulunduğunu öğreniyor. Oraya varıldığında ise bunun bilinmeyen bir tehdit ile bağlantılı olduğu ortaya çıkar. Bu andan sonrası da gizliliğin büyük bir önem arz ettiği ve korku dolu bir hayatta kalma mücadelesine dönüyor. Bu mücadeleniz esnasında karşınıza çıkacak olan sistemlere izinsiz giriş yapacak, etrafta bulacağınız kaynakları toplayacak ve bu kaynakları kullanarak durumu kurtarmanıza olanak sağlayacak eşyalar üretmek durumunda olacaksınız.