Alienware'dan Oyunculara Özel 7.1 Kablosuz Kulaklık

E3 2018 öncesinde oyunculara özel bir kablosuz kulaklık tanıtan Alienware, genel anlamda bir hayli başarılı bir iş çıkarmış. Alienware Wireless Headset adıyla tanıtılan kulaklığın kablosuz olması dikkat çekerken, aynı zamanda 7.1 surround ses kalitesini de es geçmemek gerek.

Adından da anlaşılacağı gibi bu ürün kablosuz oyun kulaklığı. Oyun oynarken kablonun engel olmasını istemiyor ve rahatça hareket etmek istiyorsanız, bu kulaklığın sunduğu rahatlıktan yararlanmak mümkün. Wireless konusunda kolayca bağlantının kopmasına izin vermeyen Alienware Wireless Headset, tasarım açısından da geçerli oy alabilecek düzeyde.

Ayrıca yeni Alienware kulaklıkta 7.1 sanal surround ses özelliği yer alıyor. 7.1 surround ses özelliğinin konumsal avantajlara dayanan oyunlar oynarken, düşmanlarınızın geldiği yönü duymanız anlamına geldiğini belirtmek gerekiyor. 160'dan fazla oyunla uyumlu olan AlienFX aydınlatma sistemine de sahip olan üründe, oyun için sese göre kulaklığın ışıkları yanacak. 15 saatlik bir bekleme süresine sahip olan ve kullanımdaysa 8.5 saate kadar pil ömrü sunan cihazın gürültü önleme özelliğine sahip mikrofonun ise açılır-kapanır olduğu dile getirildi.

11 Haziran'da dünya genelinde satışa sunulması planlanan kulaklığın 229 dolar civarında bir fiyata sahip olacağı belirtildi.