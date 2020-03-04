Aliexpress'den Dikkat Çeken Kargo Açıklaması!

Dünyanının en büyük e-ticaret sitelerinden bir tanesi olan AliExpress, Corona virüsü nedeniyle kargo açıklamasında bulundu. AilExpress üzerinden alışveriş yapan kullanıcılar şikayet etmeye başladı.

AliExpress: "Teslimatlarda Gecikmeler Yaşanabilir!"

Kullanıcılardan gelen şikayetleri dikkate alan AliExpress açıklama yaptı. Şirket sözcüsü yaptığı açıklamada hızla yayılan Corona virüsü nedeniyle bazı teslimatlarda gecikmelerin yaşanabileceğini bu gecikmeleri en aza indirmek için satıcılar ile iletişim halinde olduklarını söyledi.

79 milyondan fazla aktif tüketiciye hizmet veren AliExpress, zor günler yaşıyor. Alibaba Group, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Corona virüsü nedeniyle gelirler düşüş yaşandığını belirtti. AliExpress'in durumu sürekli takip ettiği duyuruldu. Öte yandan gelen rapora göre, bir milyondan fazla Amazon satıcısı ürünlerini Çinli satıcılardan alıyor. ABD'den Çin'e kargo uçuşlarının iptal edildiği söylenmekte.

Corona Virüsü Kargo Yoluyla Bulaşır Mı?

Çinli e-ticaret sitelerinden son zamanlarda alışveriş yaptıysanız "acaba Corona virüsü gelir mi?" sorusu mutlaka aklınıza gelmiş olmalı. Profesör Agnes Buzyn'dan bu konu hakkında açıklama geldi. Agnes Buzyn yaptığı açıklamada kargo yoluyla Corona virüsünün bulaşma riskinin çok ama çok az olduğunu söyledi ve virüsün açık havada 3 saatten fazla hayatta kalmadığını belirtti.