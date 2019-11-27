Alipay Ülkemize Giriş Yapmaya Hazırlanıyor!

Son zamanlarda Türkiye içi yatırımlara önem veren Alibaba, yakın bir zamanda Alipay ile ülkemize giriş yapmaya hazırlanıyor.

Alipay için Şirket Kurdu

2018 yılında Trendyol ile e-ticaret sektörüne giriş yapan Alibaba, benzer bir hamle için hazırlanıyor. İddialara göre Eylül ayında Alipay için şirket kuran Alibaba, ülkemizde hizmet vermekte olan ödeme kuruluşlarından birisini satın alarak pazara giriş yapacak.

Bununla birlikte alınacak şirketle ilgili bilgiler, daha çok orta ölçekte bir şirketi işaret ediyor. Yine bu satın alım sürecinin yönetilmesi için önemli bir firma ile anlaşıldığı da biliniyor. Yani şirketin pazara giriş sırasında gecikmeleri önleyici adımlar attığını söyleyebiliriz.

Şu an için bu gelişmenin bize hangi avantajları getireceği bilinmese de, pazara önemli bir şirketin katılıyor olması kullanıcıların işlerini kolaylaştırabilir. Yakın zamanda daha çok gelişme ve resmi açıklamalar ile karşılaşmayı bekleyebiliriz.