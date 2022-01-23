200’den Fazla Site İncelendi: Alışveriş Sitelerindeki Yorumların Güvenli Olmadığı Belirlendi

Özellikle pandeminin ardından giderek artan e-ticaret sitelerinden alışveriş yapmak isteyen kullanıcılar, alacakları ürün ya da siteyle ilgili olarak kullanıcı yorumlarına oldukça güveniyor. Siteye yapılan yorumları değerlendirerek alışveriş tercihinde bulunan birçok kullanıcıya kötü haber, Avrupa Birliği Komisyonu’ndan geldi. e-Ticaret sitelerinin güvenilirliği ile ilgili bir araştırma yapan Avrupa Birliği Komisyonu, 200’den fazla internet sitesini inceledi ve kullanıcı yorumlarının güvenli olmadığını ortaya çıkardı.

Teknolojik gelişmeler ve pandeminin etkisiyle e-ticaret sitelerinin kullanımı da giderek arttı. Ancak bu sitelerin kullanımının artması, beraberinde birçok sorunu da peşinden getirdi. Özellikle güvenilirlik konusunda dikkat edilmesi gereken pek çok şeyin yanında, şimdi de kullanıcı yorumlarının güvenilir olmadığı ortaya çıktı.

Sitelerde Bulunan Yorumların Üçte İkisi Güvenilirlik Konusunda Şüpheli

Avrupa Birliği Komisyonu yaptığı araştırmada, 223 büyük internet sitesini araştırdı. Bu sitelerde yanıltıcı yorumlar bulmayı amaçlayan komisyon, Avrupa’da çevrim içi mağaza, alışveriş ve rezervasyon gibi hizmetler sunan siteler ve arama motorlarında bulunan yorumların yaklaşık üçte ikisinin güvenilirlik konusunda şüphe yarattığını ortaya çıkardı.

Ayrıca araştırmada bu platformların yarısından fazlasının, sunulan ürünü veya hizmeti gerçekten kullanmış olan ve güvenilir yorum yapan insanlar konusundaki çabaların yetersiz olduğunun da altı çizildi. AB Komisyonu buna ek olarak, bu platformların kullanıcı yorumlarının toplanması ve incelenmesi konusunda gerekli bilgileri sağlamadığını da açıkladı.

AB Komisyonu, çevrim içi hizmet veya ürün sunan alışveriş sitelerinin, yapılan sahte yorumları nasıl önlediği konusunda da gerekli bilgileri paylaşmadığını belirtti. Bu durumdan dolayı hangi yorumların gerçek hangi yorumların sahte olduğunun belirlenemediğini aktaran komisyon, Avrupa’da bulunan internet sitelerinin %55’inin, yani yarısından fazlasının AB tüketici koruma kurallarına uymadığını açıkladı.