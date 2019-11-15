Alışverişlerde Kart Kullanımı Önem Kazanıyor

BKM tarafından açıklanan yeni verilere göre kartlı alışveriş tutarı ve oranı hızla artmaya devam ediyor.

1 Trilyon Sınırını Aşması Bekleniyor

BKM verilerine göre son on iki aylık dönem içerisinde yerel kartlarla yapılan ödemeler 944 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu tutara yabancı kartların da dahil edilmesi ile birlikte 1 trilyon TL sınırının aşılacağı düşünülüyor.

Şu an için ülkemizde 68,6 milyon adet kredi kartının ve 162,4 milyon adet banka kartının bulunduğu da açıklanan detaylardan birisi. Geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında kredi kartı sayısında yüzde 4, banka kartı sayısında yüzde 14 artış yaşandı.

Geçtiğimiz Ekim ayında 86,4 milyar TL tutarında kartlı işlem gerçekleştirildi. Bu işlemlerin 12,5 milyar TL tutarındaki kısmı banka kartları ile yapılırken, kalan 73,9 milyar TL tutarındaki kısım kredi kartları ile yapıldı. Geçen yılın aynı dönemine göre banka kartı alışverişlerinde yüzde 40, kredi kartı alışverişlerinde yüzde 17 artış görüldü. Aynı dönemdeki kartlı ödemelerin büyümesi ise yüzde 20 olarak gerçekleşti.

Temassız Ödemeler Tercih Ediliyor

8 Mart tarihinde günlük temassız ödeme işlemi bir milyon adet sınırını geçip rekor kırmıştı. 23 Ekim tarihinde iki milyon adet temassız işlem ile birlikte yeni bir rekor kırılmış oldu. Temassız işlem kullanımının son sekiz ay içerisinde iki kat yükseldiğini de belirtelim.