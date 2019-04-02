Alışverişlerimizi 'Artırılmış Gerçeklikle' Yapacağız

Pazar araştırmacısı Gartner isimli bir firmanın tahminlerine göre, önümüzdeki yıl 100 milyon tüketici hem normal mağazalardan hem de online mağazalardan alışveriş yaparken Artırılmış Gerçeklik (AR) teknolojilerini kullanacak.

Gartner’ın geçtiğimiz yaz yaptığı 'Birleşik Perakende Perakendeci Araştırması'na göre, bu değişimin bir parçası olarak, perakendecilerin yüzde 46’sı AR ve VR (Sanal Gerçeklik) teknolojilerini alışveriş deneyimiyle birleştirmek istiyor.

Gartner, 5G kablosuz ağların gelişiyle birlikte daha fazla mağazanın AR ve VR teknolojilerini kullanmaya başlayacağını söylüyor.

Gartner’a göre 5G, depo kaynaklarını ve mağaza trafik analizini optimize edebilir, müşterilerle iletişim kurmayı kolaylaştırabilir.

Gartner’ın Baş Araştırma Analisti Hanna Karki de açıklamasında, "Perakendeciler, AR'yi marka deneyiminin bir uzantısı olarak müşterileri üç boyutlu ortamlara çekmek ve gelirlerini artırmak için kullanabilirler. Örneğin, Ikea'nın Place (Mekan) isimli uygulaması, müşterilerin Ikea ürünlerini ‘sanal olarak’ kendi mekanlarına yerleştirmelerini sağlıyor." ifadelerini kullandı.