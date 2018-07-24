Alita: Battle Angel Yeni Fragmanı ile Nefesleri Kesiyor!

Ünlü yönetmen Robert Rodriguez’in imzasını taşıyan Alita:Battle Angel filminden yeni fragman yayınlandı. Tam sekiz ay sonra gelen ikinci fragmanda, bir cyborg olan Alita’nın destansı mücadelesine yakından göz atma şansına sahip oluyoruz.

Yönetmen, senarist ve oyuncu kadrosuyla yılın en merak edilen bilim kurgu filmlerinden birisi olan Alita:Battle Angel, yayınlanan yeni fragmanla birlikte heyecan dozajını bir tık daha artırdı.

Yukito Kishiro’nun yarattığı manga serisini, 3 Oscar ödüllü yönetmen James Cameron Hollywood’a uyarlayacak. Filmin yönetmen koltuğunda ise “Bir Zamanlar Meksika’da” ve “Ustura” gibi efsane yapımlara imza atan Robert Rodriguez oturacak.

Aralık 2017’de yayınlanan ilk fragmanın ardından gelen yeni teaser, gözleri adeta bir manga/anime karakteri gibi büyütülen Alita (Rosa Salazar) ile ilgili çok daha fazla ipucunu barındırıyor. Alita’yı cyborg çöplüğünde bulan ve ona yeni bir hayat veren şefkatli doktor Ido (Christoph Waltz), Alita’nın yozlaşmış Demir Şehir’deki adaleti sağlamasına yardım edecek. Geçmişi ile ilgili sırların peşinden giden Alita, bir yandan kendini keşfederken, diğer yandan da arkadaşlarını, ailesini ve sevdiği dünyayı kurtarmak için amansız bir mücadele verecek.

20th Century Fox tarafından yapılan filmin oyuncu kadrosunda, Rosa Salazar ile beraber 3 Oscar ödüllü oyuncu; Mahershala Ali, Christoph Waltz ve Jennifer Connelly bulunuyor.

Robert Rodriguez'in yönetmenliğini, yapımcılığını ve senaristliğini ise James Cameron’ın yaptığı Alita:Battle Angel, 21 aralık 2018 tarihinde vizyona girecek.